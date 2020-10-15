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تعليم

الإصلاح الاقتصادي والحوار المجتمعي في السودان.. محاضرة بجامعة النيل الأهلية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:17 م
جامعة النيل
جامعة النيل
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قسم التعليم
تستضيف كلية إدارة الاعمال بجامعة النيل الأهلية، عبر البث الحي المباشر؛ من خلال تقنية ( ZOOM ) في السابعة مساء اليوم الخميس، محاضرة موسعة تستضيف فيها الدكتور إبراهيم البدوي؛ نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق بجمهورية السودان ؛ والمدير الإداري الحالي لمنتدى البحوث الاقتصادية؛ يتحدث خلالها عن الإصلاح الاقتصادي والحوار المجتمعي : تجربة السودان


وقال الدكتور حسن يوسف علي ، عميد كلية الإدارة بجامعة النيل الأهلية ، ورئيس منظمة اقتصادي الشرق الأوسط الأسبق ؛ وأستاذ الاقتصاد الفخري بجامعة ولاية أوهايو ؛ أن هذه المحاضرة تعد الثانية لكلية إدارة الأعمال في الموسم الثقافي لفصل الخريف ؛ والقصد منها التعرف على مجريات الأمور في كل ما يدور في المنطقة ؛ خاصة وأن جمهورية السودان وما يدور فيها من اصلاحات اقتصادية ومجتمعية وما تشهده من تطوات سياسية من شأنها التاثير على المشهد العام في الجانب الإفريقي ككل .

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وأكد عميد كلية الإدارة بجامعة النيل الأهلية ؛ أن اللقاء سيتابعه المئات من طلاب وأساتذة الجامعة ؛ كما سيتابعه مجلس أمناء الجامعة برئاسة المفكر والسياسي عمرو موسى ؛ من خلال الأبليكشين الخاص بالنقل الشبكي ؛ وسيتم بث المحاضرة مباشرة على الصفحة الرسمية لجامعة النيل الأهلية عبر فيسبوك ، ليتابعها في ذات الوقت عدد كبير من المهتمين بالموضوع بعدد من الأسئلة والمداخلات التي يمكنها أن تعبر عن الواقع الحالي.
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