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رياضة

الشباب والرياضة تطلق استمارة التسجيل في برنامج الفرص المتكافئة والتنمية المجتمعية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:38 م
فتح باب التقديم للمبادرات
فتح باب التقديم للمبادرات الشبابية
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ريهام بكير
أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، استمارة التسجيل لدعم المبادرات الشبابية في المرحلة التجريبية لبرنامج الفرص المتكافئة والتنمية المجتمعية والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ .

ويسعى المشروع إلى تعزيز المشاركة الاجتماعية وإدماج الشباب وخاصة الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات التنمية الوطنية، ويركز على موضوعات النمو السكاني، والمساواة بين الجنسين، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خال تنمية القدرات والنهج التشاركي، مما يقدم مساهمات ذات مغزى في تنفيذ الاستراتيجيات الحكومية والتنمية الاجتماعية في مصر ، وذلك تماشيًا مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة المصرية لتحسين حياة جميع المصريين .

وتشمل موضوعات المبادرات: المشاركة والدمج الاجتماعي: مثل تعزيز وتيسير مشاركة وإدماج الشباب وخصوصًا الشباب والشابات من ذوي الدخل المحدود والمهمشين، والشباب ذوي الإعاقة، وسهولة الوصول إلى الخدمات العامة على ثلاثة مستويات مختلفة: الوطنية والمجتمعية والمنزلية، الصحة الإنجابية والنمو السكاني على المستوى المجتمعي أو المنزلي أو الشخصي، المساواة بين الجنسين: مثل تعزيز دور الشابات والمرأة في المجتمع، تثقيف الشباب والشابات عن مفهوم، النوع الاجتماعي ومكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة في المجال العام

ويشمل النطاق الجغرافي محافظات (القاهرة - الاسكندرية - اسيوط - اسوان) ولا يزيد حجم تمويل المشروع الصغير 11 ألف جنيه.

وسيتم اختيال إجمالي 20 مبادرة شبابية حيث يتم تقييم الأفكار المقدمة على أساس ارتباطها بمواضيع المشروع، ووضوح الفكرة، والابتكار، والجدوى و مدى ارتباط الفكرة المقدمة بموضوعات المشروع وأهدافه الرئيسية ووضوح الفكرة وأهدافها وطريقة التنفيذ والفئات المستهدفة ودرجة الابتكار والتطوير في الحلول والأفكار المقدمة ومدى إمكانية تنفيذ الفكرة وواقعية تنفيذها والآثار/ النتائج المتوقعة ومدى التعاون وإشراك مؤسسات الدولة في الفكرة.

ويتم تقديم الاستمارة من خلال الرابط المرفق في موعد اقصاه 22-10-2020 ثم يتم دعوة المبادرات الشبابية المختارة في المرحلة الأولى لحضور ورشة عمل تفاعلية للعمل على تطوير فكرة المشروعات المقترحة بدعم من ال .  GIZ ثم القيام بالورشة التفاعلية: تصميم أنشطة المشروع، كيفية تطوير المقترح الفني والمالي في شكل خطة أنشطة ونتائج وكيفية وضع ميزانية للأنشطة ثم تقديم المقترح النهائي للمشروع بعد التشاور مع بقية أعضاء المبادرة الشبابية ثم اختيار اللجنة التنسيقية للمشاريع الصغيرة والموافقة على تقديم المنح لها ثم عقد ورشة للمبادرات المختارة عن الإدارة، والمتابعة المالية للمشروع والمتابعة والتقييم للأنشطة من خلال منظومة تقارير وأليات متابعة وأخيرا إطلاق المشروعات الصغيرة والمبادرات: أثناء تنفيذ المشروع، ستساهم GIZ بخبرتها من مشروعات مماثلة في بلدان أخرى وستقدم باستمرار المشورة الفنية والدعم للجنة التوجيهية ومتلقو المنح.

والتقديم للحصول على دعم المبادرات الشبابية من خلال هذا الرابط
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