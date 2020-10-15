اتحاد المهن الطبية يقرر إنشاء جامعة للدراسات العليا

وافق مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه الأخير، على مقترح الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام للاتحاد، والخاص بإنشاء جامعة للدراسات العليا.





وقال عبد الهادي، في بيان، الخميس، إن جامعة الدراسات العليا لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، ستكون هى الأولى من نوعها، لتخصيصها فى الدراسات العليا فقط لأعضاء المهن الطبية، وحل مشكلة الدراسات العليا التى يواجهها أعضاء النقابات الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين".





وأوضح أن الهدف من إنشائها هو تسهيل التعليم الطبى المستمر، والدراسات العليا وإعطاء شهادات إكلينيكية فى المقام الأول للأعضاء، وسد العجز فى وجود شهادات إكلينيكة فى السوق المصرى، وكذلك تأهيل الأطباء لمواجهة سوق العمل.



