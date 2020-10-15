تحرير 56 محضرًا بينهم سلع غذائية منتهية الصلاحية ومخابز مدعمة مخالفة في البحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، حملات تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية والرقابة على المخابز البلدية لضبط الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في نطاق مراكز أبو المطامير وايتاي البارود، المحمودية، النوبارية.





أسفرت الحملة في مركز المحمودية عن تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار أثناء المرور علي محلات بويات ومواد غذائية، كما تم ضبط 38 عبوة بوية منتهية الصلاحية.





كما تم تحرير 4 محاضر في مركز أبو المطامير عبارة عن 5 طفاية حريق منتهية الصلاحية بإحدى محطات البنزين، تجميع 18 كيلو سكر تمويني، تجميع زيت تموينية، عدم اعلان عن أسعار.





وأسفرت الحملة أيضا في مركز ايتاي البارود عن تحرير ٣٧ محضرا تموينيا ضد تجار تموينيين و مخابز بلدية لانتاجهم خبز ناقص و غير مطابق للمواصفات وعدم اعلان عن الاسعار وغلق محلات فى أوقات العمل الرسمية.





كما تم تحرير ١٢ محضرًا في مركز النوبارية لإدارة انشطة بدون ترخيص ضد محلات عامة وبقالة ومخابز سياحية وعدم اعلان عن أسعار المنتجات الغذائية.





وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية مكبرة بنطاق مركزى وادي النطرون ، في الأسواق والمحلات والمخابز ومنافذ البيع لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.





وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر للمخابز البلدية المدعمة مخالفة تشمل الآتي:- إنتاج خبز ناقص الوزن و إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و توقف عن الإنتاج بدون إذن من الجهات المختصة.





وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وكما نفذت مديرية التموين، عدة حملات تموينية مكبرة بنطاق مركزى إيتاي البارود، في الأسواق والمحلات والمخابز ومنافذ البيع لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.





أسفرت الحملة عن ضبط 6مخابز بلدية تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن ما بين 7الى19جراما للرغيف الواحد، وضبط أحد المخابز البلدية تقوم بالتصرف فى كميه من الدقيق البلدى المدعم قدرها 6شيكارة و 5 مخابز بلدية لا تقوم بالاعلان عن الاسعار والمواعيد والاوزان الجديدة، ومخبزين بلدى لا تقوم بالاحتفاظ بسجل التفتيش.





تحرير 19محضرا بواقع 8 محاضر لمخابز لانتاج خبز ناقص الوزن حتى 18 جراما و9 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير محضرين لعدم نظافة الأدوات المستخدمة والتوقف عن الإنتاج بدون عذر.

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