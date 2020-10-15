إجتماع بصحة مطروح لبحث التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

عقدت اللجنة العليا للإشراف علي التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة برئاسة الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح اجتماعا لبحث إنتظام سير العمل للتخلص من النفايات الخطرة .









واكد الدكتور أحمد البلتاجي انه تم مع أعضاء اللجنة العليا للإشراف علي التخلص الآمن من النفايات الخطرة الوقوف علي آخر مستجدات التشغيل

و إنتظام سير العمل بالمنظومة.





واشار انه تم امس بالمستشفي العام توقيع الكشف الطبي على عل ٥٢٥ مريض بالعيادات الخارجية { أمراض باطنة - جراحة - أطفال - عظام - أنف وأذن - مسالك - جراحة المخ والأعصاب - جلدية - أسنان - رمد - علاج طبيعي - جراحة أورام - تنظيم أسرة }.





كما تم عمل 275 حالة أشعة مختلفة ما بين أشعة تليفزيونية وعادية ومقطعية ورنين مغناطيسي على مدار اليوم .





كما تم عمل عدد ١١٣ تحاليل طبيه مختلفة ما بين صورة دم ووظائف كبد وكلى وسكر بالدم وانزيمات القلب وغازات الدم وخلافه .





كما تم عمل 80 جلسة غسيل كلوي علي مدار اليوم وإجراء 9 عمليات جراحية { استئصال مرارة ؛ فتق سري ؛ بواسير } وجراحة أطفال { تقويم احليل سفلي } وجراحة أورام { استئصال ورم بالقولون } .



