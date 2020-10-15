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محافظات

إجتماع بصحة مطروح لبحث التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:51 م
صحة مطروح
صحة مطروح
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ايمن محمود
عقدت اللجنة العليا للإشراف علي التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة  برئاسة الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح  اجتماعا لبحث إنتظام سير العمل للتخلص من  النفايات الخطرة .


 واكد الدكتور أحمد البلتاجي  انه تم مع أعضاء اللجنة العليا للإشراف علي التخلص الآمن من النفايات الخطرة الوقوف علي آخر مستجدات التشغيل
و إنتظام سير العمل بالمنظومة.

واشار انه تم امس بالمستشفي العام توقيع الكشف الطبي على عل  ٥٢٥  مريض بالعيادات الخارجية { أمراض باطنة - جراحة - أطفال - عظام - أنف وأذن - مسالك - جراحة المخ والأعصاب - جلدية - أسنان - رمد - علاج طبيعي - جراحة أورام - تنظيم أسرة }.

كما تم عمل  275 حالة أشعة مختلفة ما بين أشعة تليفزيونية وعادية ومقطعية ورنين مغناطيسي  على مدار اليوم .

كما تم عمل عدد ١١٣ تحاليل طبيه مختلفة ما بين صورة دم ووظائف كبد وكلى وسكر بالدم وانزيمات القلب وغازات الدم وخلافه .

كما تم عمل 80 جلسة غسيل كلوي علي مدار اليوم  وإجراء  9  عمليات  جراحية  { استئصال مرارة ؛ فتق سري ؛ بواسير } وجراحة أطفال { تقويم احليل سفلي } وجراحة أورام { استئصال ورم بالقولون } .

هذا وقد ذكر السيد الدكتور حسن سالم مدير المستشفى بأن المستشفى تعمل بالطاقة القصوى على مدار الساعة وعلى استعداد وجاهزية تامة بأقسام الطوارئ وأقسام الرعاية الحرجة .
إجتماع بصحة مطروح لبحث التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة
إجتماع بصحة مطروح لبحث التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة
إجتماع بصحة مطروح لبحث التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة
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