نجوم الكرة الأوروبية في شرم الشيخ.. محمد يسحر سياح مدينة السلام برسوم الرمال

وذلك في معرضه بمنطقة السوق القديم . استطاع الشاب محمد المصري ٢٢ سنة، رسام رمال بشرم الشيخ جذب السياح الى فن الرسم بالرمال والانتيكات الزجاجيه المرسوم بداخلها نجوم كرة قدم اوربا مثل اللاعب المصري محمد صلاح وميسي ونجوم الفرق الاوربية،





يقول الشاب محمد المصري إنه تعلم الرسم بالرمال في الاواني الزجاجية وهو طفل صغير واحب المهنة وعشقها مشيرا إلي إنه يكتب ويرسم جميع الاشكال داخل الزجاج ويرسم نجوم كرة القدم داخل الزجاج كما جذب السياح للرسومات الزجاج .





واشار الي ان الرمال تاتي من جبال مدينة دهب الملونة وتستخدمها بالوان مختلفة لرسم وكتابة معالم شرم الشيخ عليها حيث يرسم الجبال والبحر والشمس والجبل والاسماك الملونة بالإضافة لكتابة الاسماء علي الزجاج باللغة العربية والإنجليزية .





واكد إنه يتمني ان تنتعش السياحة وتعود لسابق عهدها من السياحة الاجنبيه قبل جائحة كورونا حيث إن شرم الشيخ تعتبر افضل مدينة سياحية علي مستوي العالم فهي شمس وبحر وهواء طوال العام .





واضاف المصري إنه مهنة الرسم بالرمال داخل الزجاج تطورت كثير من الشباب يعمل بها ويعتمدون عليها كعمل اساسي .





وكانت انتشرت مهنة الرسم على الزجاج مع السياحة في المدن السياحية واصبحت فن يستهوي الكثير من الشباب للعمل بها ويجذب السياح لمشاهدته.





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