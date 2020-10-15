AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الكهرباء يعلن التفاوض مع مستثمرين أجانب لإقامة مشروعات طاقة متجددة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:52 م
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، أنه يتم  التفاوض مع مستثمرين أجانب لاقامة   مشروعات طاقة متجددة بقدرة 2000 ميجاوات لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.


وأضاف شاكر أن التفاوض مع المستثمرين الأجانب سينتهي قبل نهاية العام الجاري.
وتسعى مصر لجذب استثمارات أجنبية خارج قطاع النفط والغاز مع إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه منذ عام 2016.

وأوضح شاكر إن القدرات المتوقعة للمشروعات الجديدة التي يجري التفاوض بشأنها سترفع إجمالي الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة إلى 6000 ميجاوات.

 
كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة افتتح صباح اليوم ، مركز سيمنس لخدمات الطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة ، بحضور سيريل نون السفير الألمانى فى القاهرة، وجو كايسر الرئيس  التنفيذى لشركة سيمنس العالمية، ورئيس المجلس الإشرافى لسيمنس للطاقة وكريم أمين الرئيس التنفيذى لقطاع التوليد بشركة سيمنس للطاقة. و عدد من قيادات وزارة الكهرباء.
 
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية فى إنشاء أكبر وأحدث محطات لتوليد الكهرباء بالعالم بقدرة 14 ألف و400 ميجا وات، وتقع المحطات الثلاث في بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، وتعتمد على 24 توربينة من توربينات سيمنس الغازية طراز H-Class والتى تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التي تتسم بها، علاوة على توفير 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولّدات و244 مُبادل حراري إلى جانب ثلاثة من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز GIS بقدرة 500 كيلو فولت.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا .. "سيمنس" تفتتح أحدث مشروعاتها فى مجال الطاقة بحضور وزيرى الكهرباء والبترول

3000 ميجاوات.. توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي مع السعودية نهاية العام

وزير الكهرباء: محطة جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح نهاية العام الحالى

لنقل الخبرات للدول المجاورة.. شراكة بين مصر وألمانيا لإنشاء مركز تدريب وصيانة

ترشيحاتنا

غصب عن أي حد.. شوبير: ساسي سيشارك أمام الرجاء في حالة وحيدة

عيار 18 بـ717 جنيهاً.. أسعار الذهب اليوم الخميس 15-10-2020.. فيديو

تفاصيل تطعيمات لقاح الإنفلونزا الموسمية استعدادا لفصل الشتاء..فيديو

فى ذكرى وفاة أحمد عبد الوارث.. عدد زيجاته وسر هجوم حفيد عبد الوارث عسر عليه

عمري بحاله كان معاه.. سمير صبري يتحدث عن زميل عمره محمود ياسين ..فيديو

سحل وقتل.. قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة فتاة المعادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار رانيا محمود ياسين من البكاء فى جنازة والدها.. صور

جنازة محمود ياسين.. لحظة دعاء شهيرة له بالمعفرة والرحمة

انهيار شهيرة ونجلها فى جنازة الفنان محمود ياسين .. شاهد