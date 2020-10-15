وزير الكهرباء يعلن التفاوض مع مستثمرين أجانب لإقامة مشروعات طاقة متجددة

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، أنه يتم التفاوض مع مستثمرين أجانب لاقامة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 2000 ميجاوات لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.









وأضاف شاكر أن التفاوض مع المستثمرين الأجانب سينتهي قبل نهاية العام الجاري.

وتسعى مصر لجذب استثمارات أجنبية خارج قطاع النفط والغاز مع إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه منذ عام 2016.





وأوضح شاكر إن القدرات المتوقعة للمشروعات الجديدة التي يجري التفاوض بشأنها سترفع إجمالي الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة إلى 6000 ميجاوات.





كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة افتتح صباح اليوم ، مركز سيمنس لخدمات الطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة ، بحضور سيريل نون السفير الألمانى فى القاهرة، وجو كايسر الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس العالمية، ورئيس المجلس الإشرافى لسيمنس للطاقة وكريم أمين الرئيس التنفيذى لقطاع التوليد بشركة سيمنس للطاقة. و عدد من قيادات وزارة الكهرباء.