AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسالة عاجلة من الأمير الكويتي للرئيس الفرنسي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:57 م
أمير الكويت
أمير الكويت
Advertisements
محمود نوفل
التقى سفير دولة الكويت لدى فرنسا سامي السليمان اليوم مع مدير إدارة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوفر فارنو وسلمه رسالة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وعبر السليمان خلال اللقاء عن بالغ تقدير دولة الكويت لتضامن فرنسا الأخوي وتعاطفها الرفيع والواسع الذي أظهرته فور الإعلان عن وفاة المغفور له باذن الله حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد.

ومن جهتها اعربت فرنسا عن تعازيها بعدة صور تمثلت في البيان الذي أصدره وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ثم زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي الى الكويت ولقائها سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد حيث سلمت رسالة تعزية من الرئيس الفرنسي.

وأشار إلى زيارة مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الفرنسية لمقر السفارة لتسجيل كلمة في سجل العزاء الى جانب ردود الفعل واسعة النطاق من مؤسسات المجتمع المدني في فرنسا ومختلف الأوساط الاجتماعية والاقتصادية والإعلام الفرنسي.

من جانبه، وصف فارنو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بأنه رجل السلام و"القائد الذي يحترمه العالم أجمع" .

وقال إن فرنسا بنت علاقات طيبة في عهد الأمير الراحل شملت المجالات كافة لاسيما على الصعيد السياسي والاقليمي والاقتصادي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول وزير الخارجية السعودي إلى العراق

الشيخ نواف أمير الكويت الجديد يبكي خلال أدائه اليمين الدستوري..فيديو

رسالة عاجلة من رئيس مجلس الأمة الكويتي لأمير البلاد

بث مباشر.. جثمان الشيخ صباح الأحمد يصل إلى الكويت

نقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد لبدء مراسم تشييع الجنازة

عقب وصوله من أمريكا.. أمير الكويت يستقبل جثمان الشيخ صباح الأحمد

ترشيحاتنا

حسين فهمي والسقا وأشرف زكي يتلقون العزاء في وفاة محمود ياسين بمسجد الشرطة.. فيديووصور

لعشاقه طريقة مبتكرة لعمل السمك الهامور

قرار عاجل من الشورى السعودي بشأن مشاهير التواصل الاجتماعي

انهيار رانيا محمود ياسين من البكاء فى جنازة والدها.. صور

السودان يوافق على اتفاق السلام مع إسرائيل

رانيا علواني: مستحيل أن أخطئ في حق جمهور الأهلي.. وقدمت بلاغات ضد الفبركة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار رانيا محمود ياسين من البكاء فى جنازة والدها.. صور

جنازة محمود ياسين.. لحظة دعاء شهيرة له بالمعفرة والرحمة

انهيار شهيرة ونجلها فى جنازة الفنان محمود ياسين .. شاهد