أخبار العلوم والتكنولوجيا.. واتساب يقدم ميزة عظيمة لأول مرة داخل التطبيق.. Snapchat ينافس تيك توك وإنستجرام بـ خاصية جديدة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
كشفت شركة وان بلس OnePlus، النقاب رسميا عن هاتفها الذكي الجديد OnePlus 8T ، الذي يأتي بالعديد من الترقيات الرئيسية من بينها الشاحن السريع الجديد Warp Charge 65.
أفاد تقرير نشره موقع "WabetaInfo "، المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، بأن فريق تطبيق التراسل الأشهر يعملون على تطوير ميزة جديدة تتضمن تقديم الدعم للمستخدمين بشكل أسرع داخل التطبيق.
زاد استخدام الهواتف الذكية بمقدار الربع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي، حيث شهدت نفس الفترة زيادة في عدد تنزيلت التطبيقات على متجر تطبيقات هواتف أندرويد "جوجل بلاي".
كشف موقع شاومي الرسمي الهندي، عن أسعار هاتفها القادم Mi 10T Pro، وذلك قبل ساعات من إطلاقه الذي من المتوقع إن يطلق في الهند، ووفقا للقائمة المحذوفة سيأتي الهاتف الذكي بسعر يعادل 499 يورو.
جلبت شركة سناب Snap، مقاطع الموسيقي إلى منصة مشاركة الصور والفيديوهات التابعة لها سناب شات Snapchat، والتي وعدت سابقا بجلبها استعدادا لدخول مجال مقاطع الفيديو القصيرة للمنافسة بقوة أمام تيك توك TikTok وإنستجرام Instagram