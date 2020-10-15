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محافظات

فودة يناقش مع المجموعة الاقتصادية عددا من الموضوعات والمشروعات

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:14 م
صدى البلد
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ايمن محمد
 

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  اليوم  لقاءة الاسبوعى بالمجموعة الاقتصادية وذلك بمكتبة بمدينة شرم الشيخ ، بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ  وعدد من مديرى الادارات المختصين حيث قام ببحث ومتابعة  بعض الموضوعات الحيوية والعاجلة المتعلقة بأخر موقف للخطة الاستثمارية والادارة العامة للشئون المالية ومناقشة بعض الماليات المتأخرة لشركة الكهرباء طرف ادارة الموازنة بالديوان العام ، وناقش  توصيل التيار الكهربائى ل ٢٠ تجمعا بدويا من فيران إلى كاترين ومناقشة بعض المواضيع المتعلقة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وافتتاح محطة مياه بمدينة شرم الشيخ بالإضافة الى مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بمديرية الصحة  وجهاز التعمير وتطوير منطقة حمام موسى 
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