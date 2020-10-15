على طريق السالمي.. حريق ضخم في الكويت





كشفت صحيفة النهار الكويتية عن نشوب حريق هائل في أحد مواقع تجميع الإطارات على طريق السالمي بالكويت حيث تعمل فرق الإطفاء جاهدة على عدم انتشار الحريق الهائل، دون ذكر أي تفاصيل أخري عن الحادث.





وكان الشهر الماضي " سبتمبر " قد شهد اندلاع حريقا ضخما في موقع حريق مبنى مواقف السيارات الكائن في منطقة الصباح الصحية حيث اتسع حجم الحريق نظرا لتخزين انواع مختلفة من مواد البناء والإصباغ في مساحة تصل الي 35 ألف متر مربع .





كما تم الاستعانة في ذاك الحريق الضخم بــ 7 فرق اطفاء بقوة 220 ضابط وضابط صف لمكافحة الحريق ومنع تمدده الي المباني الأخري ولاسيما ان منطقة الحريق بها مراكز صحية ومستشفيات .





وتعرض 54 من فرق الإطفاء لإصابات حيث تم نقل بعضهم علي القور الي المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة فيما تلقي بعضهم الاسعافات اللازمة في موقع الحادث .