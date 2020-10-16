برلماني يطالب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى انتخابات مجلس النواب

قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المرحلة الانتخابية ستتزامن مع موسم الدراسة، وعلي الجميع أن يراعي التباعد الاجتماعي والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وغسل الأيدي باستمرار وارتداء الماسك الطبي كل هذه الإجراءات ستساعد علي التخفيف.





وأضاف النائب لـ"صدى البلد قائلا:" بضرورة الاهتمام بالجانب الغذائي وتناول الأطعمة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي ، وتناول الموالح الفترة القادمة كالبرتقال إضافةً إلي ممارسة رياضة المشي والتعرض لأشعة الشمس".





جاء ذلك بعد أن أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2020.





- تقدم طلبات الترشح بدء من يوم الخميس 17 سبتمبر وحتى السبت 26 سبتمبر 2020





- كل من يرغب في الترشح يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة





- بدء تسجيل المصريين بالخارج لبياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/ اعتبارا من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر





المرحلة الأولى

- 19 و20 أكتوبر بدء انتخابات المرحلة الأولى للانتخابات

- 2 و3 نوفمبر بدء انتخابات المرحلة الثانية

- 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج

- 24 و25 أكتوبر موعد التصويت لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالداخل

- 1 نوفمبر إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

- تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر 2020

-تجرى جولة الإعادة للمصريين فى الداخل يومى 23 و24 نوفمبر

- 30 نوفمبر موعد اعلان النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الأولى





المرحلة الثانية:

- تجرى عمليات التصويت للمصريين في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر

- تجرى عمليات التصويت للمصريين في الداخل من 7 و8 نوفمبر

- إعلان نتيجة الانتخابات 15 نوفمبر 2020





- تجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020

- تجرى جولة الإعادة للمصريين في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر

- 14 ديسمبر إعلان النتائج النهائية لانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب





يأتى ذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصديق على القانون رقم 174 لسنة 2020، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وتعديلات القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.





وحدد القانون مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.