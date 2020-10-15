تحرير 18 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق فى المنيا

حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 18 مخالفة تموينية، خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري والجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على كل السلع والمعروضات المقدمة للمواطنين.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على كل القطاعات الخدمية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.





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من جانبه قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، ان الحملات أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تموينية بالمرور على الأسواق، تنوعت المخالفات بين، (9 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و6 محاضر لعدم وجود سجل بيئي).





بالإضافة الى 3 محاضر إحراز، عبارة عن 9 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة، و8 كيلو لحوم ضاني ذبح خارج السلخانة، و118 كيلو لحوم ضانى مجمدة منتهية الصلاحية، و10 كيلو دهون مجمدة منتهية الصلاحية، و16 كيلو لحوم دجاج بانيه غير صالح للاستهلاك الآدمي، و15 كيلو كبدة مجمدة بدون بيانات ومجهولة المصدر، و4 كيلو لحوم أوراك دجاج بالعظام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.