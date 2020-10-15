AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مكرم محمد أحمد: التوافق المصري السعودي حائط صد ضد المحاولات الإرهابية.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:29 م
الكاتب الصحفي، مكرم
الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد
Advertisements
إسراء صبري
قال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، إن التوافق المصري السعودي يقف حائط صد أمام كل المحاولات التي تسعى إلى عدم الاستقرار في المنطقة العربية.

وأكد " خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الإدارة الأمريكية أدركت أن دعم قطر ينتج عنه فشل مستمر، ولهذا سيتم إعادة النظر في دعمها مرة أخرى.

وأوضح أنه بالرغم من علمانية الشعب الأمريكي إلا أنه يجب أن يكون هناك أثر ما للبعد الديني في الانتخابات، مشددا على أن الشعب الأمريكي لا يخلو من تأثيرات دينية واضحة.

وأضاف أن التسريبات الخاصة بهيلاري كلينتون كانت متوقعة منذ فترة من الجانب المصري، معقبًا: كان هناك كثير من الدلائل التي دعمت هذا التوجه.. مشددا على أن التسريبات الأخيرة أضافت تأكيدات على تلك الدلائل المتواجدة لدينا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد من مكرم محمد أحمد عقب توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل وبعض الدول العربية

باحث فى شئون الإرهاب: الشعب هو حائط الصد لكل المحاولات التخريبية لجماعة الإخوان

المطلوب لسه كتير.. المدير التنفيذي لشركة المتحدة الإعلامية يوضح تكليفات الرئيس الجديدة لهم

حمد بن جاسم يطلب من هيلاري كلينتون استثمار قطر في صندوق الاستثمار المصري الأمريكي

بعد التسريبات.. أحمد موسى: أوباما وهيلاري كلينتون "وش الخراب" على العالم العربي

ترشيحاتنا

أول ظهور بعد الزواج.. أمير شاهين فى جنازة محمود ياسين

الرئيس السيسي يصدر عددًا من القرارات الجمهورية

بيان عاجل من اللجنة الأولمبية عن عقوبات مرتضى منصور ..صور

فصيلة الدم تتحكم في حجم خطورة فيروس كورونا

وصول جثمان الفنان محمود ياسين إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

أخبار الفن| الموت يفجع نجم «مسرح مصر».. تعليق ناري من منة شلبي على واقعة ضحية المعادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيان عاجل من اللجنة الأولمبية عن عقوبات مرتضى منصور ..صور

بفستان مكشوف.. كارول سماحة بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

شاهد | أسقف طنطا وأئمة الأوقاف يتناولون "قرفة" أمام السيد البدوى