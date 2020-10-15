مكرم محمد أحمد: التوافق المصري السعودي حائط صد ضد المحاولات الإرهابية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، إن التوافق المصري السعودي يقف حائط صد أمام كل المحاولات التي تسعى إلى عدم الاستقرار في المنطقة العربية.





وأكد " خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الإدارة الأمريكية أدركت أن دعم قطر ينتج عنه فشل مستمر، ولهذا سيتم إعادة النظر في دعمها مرة أخرى.





وأوضح أنه بالرغم من علمانية الشعب الأمريكي إلا أنه يجب أن يكون هناك أثر ما للبعد الديني في الانتخابات، مشددا على أن الشعب الأمريكي لا يخلو من تأثيرات دينية واضحة.



