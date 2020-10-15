حملة لإزالة التعديات والإشغالات بحي شرق الإسكندرية

نفذ حي شرق بالإسكندرية حملة على عدد من الشوارع الكائنة بدائرة الحي لإزالة كافة الإشغالات والمخالفات، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بالتصدي الحازم للتعديات بمختلف أشكالها لتحقيق الانضباط وفرض هيبة القانون.





وأوضح حي شرق الإسكندرية -في بيان اليوم الخميس- أنه تم خلال الحملة إزالة كافة المخالفات من تعديات على حرم الطريق المتمثلة في وجود حواجز حديدية وكتل خرسانية واشغالات تعوق حركة المارة وسير السيارات.





وأكد البيان أنه تم المرور على طريق محور المحمودية والجيش وإزالة الإشغالات، والتحفظ على المضبوطات.