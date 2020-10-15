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محافظات

بعد توقفها 7 أشهر.. عودة الذهبيات السياحية لنيل الأقصر |صور

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:05 م
عودة الذهبيات السياحية
عودة الذهبيات السياحية لنيل الأقصر
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شمس يونس
بعد توقف دام اكثر من ٧ اشهر ، استأنفت المراكب السياحية " الدهبيات"  النيلية إبحارها في نيل الأقصر وذلك عقب جائحة فيروس كورونا " كوفيد - 19 " .

وقال أسامة عبد الغني  احد مديري الشركات السياحية ان الذهبيات السياحية النيلية بعدات فى انطلاقه بنيل الاقصر من جديد وسط اجراءات احترازية مشددة من قبل وزارة الصحة .


واوضح بان الذهبية كان على متنها 6 سائحين  سويسريين وذلك مع الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل إرتداء الكمامات الواقية، والتباعد الإجتماعي.

وكانت الأقصر قد بدأت في استقبال الزوار بالفنادق العائمة والدهبيات بعد استئناف العمل بها في مطلع أكتوبر الجاري بعد غلقها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن جميع الفنادق العائمة والدهبيات تتبع أعلى معدلات السلامة الصحية لضمان صحة النزلاء والسياح التي تعد أولوية لدى قطاع السياح.
بعد توقفها 7 أشهر.. عودة الذهبيات السياحية لنيل الأقصر |صور
بعد توقفها 7 أشهر.. عودة الذهبيات السياحية لنيل الأقصر |صور
بعد توقفها 7 أشهر.. عودة الذهبيات السياحية لنيل الأقصر |صور
بعد توقفها 7 أشهر.. عودة الذهبيات السياحية لنيل الأقصر |صور
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