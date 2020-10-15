بعد توقفها 7 أشهر.. عودة الذهبيات السياحية لنيل الأقصر |صور

بعد توقف دام اكثر من ٧ اشهر ، استأنفت المراكب السياحية " الدهبيات" النيلية إبحارها في نيل الأقصر وذلك عقب جائحة فيروس كورونا " كوفيد - 19 " .





وقال أسامة عبد الغني احد مديري الشركات السياحية ان الذهبيات السياحية النيلية بعدات فى انطلاقه بنيل الاقصر من جديد وسط اجراءات احترازية مشددة من قبل وزارة الصحة .









واوضح بان الذهبية كان على متنها 6 سائحين سويسريين وذلك مع الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل إرتداء الكمامات الواقية، والتباعد الإجتماعي.





وكانت الأقصر قد بدأت في استقبال الزوار بالفنادق العائمة والدهبيات بعد استئناف العمل بها في مطلع أكتوبر الجاري بعد غلقها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



