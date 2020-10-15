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أخبار العالم

15 ملياردير أمريكيًا يتبرعون لإحباط فرص إعادة انتخاب ترامب

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:48 م
ترامب
ترامب
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على صالح
تبرع ما لا يقل عن 15 مليارديرًا أو أزواجهم إلى لجنة العمل المشتركة المتميزة التي تم إنشاؤها لإحباط فرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في أكبر مساهمة قدمها جوردون جيتي، وريث قطب النفط جيه بول جيتي، وفقًا لبيانات من مشروع لينكولن، والتي كشفت أن متبرع تحت مسمى فاعل خير قدم حتى الآن مليون دولار.

ومن بين المانحين البارزين الآخرين: وريث سلسلة فنادق حياة جون بريتزكر وقدم نحو 100000 دولار، مؤسس CDW Corporation ميشيل قرصاني وقدم 10000 دولار، ووريثة Cargill Gwendolyn وقدمت 1000 دولار، والمستثمر والابن الأوسط لقطب النشر ويليام برنارد زيف جونيور، روبرت دي زيف وقدم نحو 10000 دولار.

كما تبرع العديد من المانحين، الذين ساهموا في اللجنة في وقت سابق من العام الجاري، بالمزيد من الأموال في الأشهر الثلاثة الماضية. 

وتبرع المنتج والمدير التنفيذي في استوديو الأفلام ديفيد جيفن، الذي ساهم لأول مرة في مشروع لينكولن في يونيو الماضي، بمبلغ 200000 دولار في أغسطس وسبتمبر.

وبحسب سجلات اللجنة، فقد جمعت 39.4 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر، ما لا يقل عن 3 في المئة من هذا المبلغ 

ولا يُسمح للمانحين بتقديم أكثر من 5600 دولار للحملات الرئاسية مباشرةً، لكن لا يوجد حد لمقدار الأموال التي يمكنهم التبرع بها إلى لجان العمل السياسي العليا.


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