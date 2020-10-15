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أخبار العالم

جرها لغرفة مظلمة واغتصبها بوحشية.. حفيد مؤسس الإخوان يواجه ضحيته للمرة الثانية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:19 م
طارق رمضان حفيد البنا
طارق رمضان حفيد البنا يواجه ضحيته للمرة الثانية
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على صالح
بدأ الجزء الثاني من المواجهة بين حفيد مؤسس الإخوان حسن البنا، طارق رمضان، المتهم بالفعل في أربع جرائم اغتصاب، واحدى ضحاياه والتي اتهمته باغتصابها عام 2008 في سويسرا، صباح اليوم الخميس في محكمة باريس.

واكد روبرت أسيل، أحد المحامين السويسريين للمدعية ضحية حفيد حسن البنا، باسكال جرباريني المعروفة باسم "بريجيت" قائلا "إنها خطوة مهمة، سيكون يومًا طويلًا ومجهدًا، موكلتنا مع ذلك هادئة وواثقة، فهي تقول الحقيقة فقط"

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وعلى الجانب الاخر، واجهت الضحية بشكل خاص افتراءات من المدعى عليه طارق رمضان، على تويتر صباح الخميس، زاعما أنها تقدمت بشكوى للافتراء عليه

والتقى رمضان البالغ من العمر 58 عامًا والذي منعته المحكمة من مغادرة الأراضي الفرنسية، و "بريجيت" البالغة من العمر 54 عامًا اليوم، واجتمعا الشهر الماضي في مكتب القضاة الفرنسيين بحضور المدعي العام من جنيف تمهيدا للمواجهة.

وتم تعليق الجلسة في مساء اليوم بناءً على طلب "بريجيت"، التي تقدمت بشكوى مدعية اغتصاب طارق رمضان لها في 13 أبريل 2018 في سويسرا.

وتتهم "بريجيت" حفيد البنا بجرها إلى غرفة فندق في جنيف مساء يوم 28 أكتوبر 2008 ، حيث تزعم أنه اعتدى عليها جنسيا بطريقة وحشية وضربها ووجه اليها السباب والشتائم .

واعترف حفيد البنا بلقاء "بريجيت"، مدعيا أنه لم يعتد عليها جنسيا ولكن تبادلا العناق، وفقًا لمحاميه.

وفي نهاية الجلسة، في سبتمبر، أشارت محامية حفيد البنا في سويسرا إلى "موقف المرأة صاحبة الشكوى في رسائلها التي تم تبادلها مع الداعية في نهاية الاجتماع في فندق جنيف.

وقال "لا يمكننا أن ندعم أن هذا الرجل قد أساء معاملة المدعية للحظة واحدة" 

واتسعت دائرة الاتهامات التي يواجهها حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، بعد عدد من الفضائح اغلتي ثبت ادانته فيها وفقا لادعاءات ضحاياه. 

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