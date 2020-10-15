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رياضة

شادي حسين: ربنا كلل مجهودنا بالصعود للدوري الممتاز.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:26 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قال شادي حسين لاعب نادي سيراميكا كليوباترا ربنا كلل مجهودنا بالصعود للدوري الممتاز بسبب ما بذلناه من مجهود من أول الموسم وحتى الآن.

وأضاف شادي في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد: "هذه هي الخطوة الأولى لنا والقادم أفضل بإذن الله".

وقال في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد إنه ينتظر الموسم القادم بفارغ الصبر لكي يثبت لاعبو الفريق أنهم على قدر المسئولية وجديرين بالتواجد في الدوري الممتاز. 

وانتهت مباراة سيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين التي جمعت الفريقين على ملعب استاد السويس الجديد، بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

ويعد هذا الصعود الأول في تاريخ النادي للدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تحقيق 43 نقطة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق 3 نقاط عن بتروجيت في المركز الثاني.

وانحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب في بداية الشوط الأول وسط استحواذ  من لاعبي سيراميكا كليوباترا وتناقلهم للكرة بشكل جيد، بينما يلعب جمهورية شبين بشكل مُتحفظ للغاية.


وفي الدقيقة 24 سقط أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء مطالبًا حكم اللقاء بضربة جزاء إلا أن الأخير أشار باستمرار اللعب.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كرة خطيرة من جانب فريق سيراميكا كليوباترا إلا أن الدفاع استطاع إخراجها إلى خارج الملعب.

وفي بداية الشوط الثاني شهدت ضغطا متواصلا من جانب لاعبي سيراميكا كليوباترا لإحراز الهدف الأول في اللقاء إلا أن تصديات حارس جمهورية شبين منعت ذلك.

و في منتصف الشوط الثاني قام هشام شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بعمل عدة تغييرات لتنشيط الجانب الهجومي للفريق .

وفي نهاية اللقاء قام لاعبو سيراميكا كليوباترا بتناقل الكرات داخل وسط الملعب بعد الاطمئنان على تحقيق الصعود الرسمي إلى الدوري المصري الممتاز.
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