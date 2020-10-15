ختام المسابقات الرياضية للطلاب الوافدين بمدينة البعوث بالإسكندرية.. صور

اختتمت اليوم المسابقات الرياضية التي نظمتها "إدارة رعاية الشباب" بقطاع مدن البعوث الإسلامية، والتي استمرت لمدة خمسة أيام بمدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الرياضي الخامس لطلبة البعوث الإسلامية.









وشارك في التصفيات النهائية (١١٢ طالبا) من ١٣ دولة شملت دول: ( السودان - جنوب السودان - أفريقيا الوسطى - مالي - أفغانستان - إندونيسيا - الصومال - اليمن - جزر القمر - إريتريا - فلسطين)، وشمل المسابقات العديد من الألعاب الرياضة.





وشملت المسابقات الرياضية المنافسة في 5 ألعاب رياضية وهي (كرة القدم، و كرة الطائرة، وكرة السلة، و كرة السرعة، وتنس الطاولة) "، وقد فاز بالمركز الأول في لعبة كرة القدم فريق من دولة مالي، وفي كرة السلة فاز بالمركز الأول دولة إندونيسيا، وفي كرة الطائرة فاز بالمركز الأول فريق من دولة أفغانستان، وفي لعبة تنس الطاولة فاز بالمركز الأول فريق من دولة إندونيسيا، و فاز بالمركز الأول في كرة السرعة فريق من دولة جزر القمر، وعقب انتهاء المسابقات قام طلاب البعوث الإسلامية بزيارة ترفيهية "لقصر المنتزه" بالإسكندرية للتعرف على معالم مصر السياحية.







