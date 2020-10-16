AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: قانون العمل الموحد من أهم القوانين المنتظر إصدارها فى البرلمان المقبل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب خالد حنفى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه يتمنى أن يركز البرلمان القادم بشكل أكبر على القوانين التى تمس حياة المواطنين ، مشيرا إلى أن مجلس النواب الحالى أقر قوانين مهمة مثل قانون التأمين الصحى الشامل.

وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان القادم عليه إصدار قوانين اخرى محفزة للإستثمار وقوانين تشجع المواطن على أداء عمله بشكل جيد ، خاصه فى القطاع الحكومى

كما أكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن قانون العمل الموحد من أهم القوانين التى ينتظر إصدارها من البرلمان القادم ، مشيرا إلى أنه من القوانين الهامة التى تحفظ للعامل حقوقه.

وأوضح أننا فى حاجة إلى إصدار قوانين تمنع الإحتكار وتشجع المنافسة ، حتى لاتحدث فوضى فى السوق ، مؤكدا أننا فى حاجة إلى دعم دور الجهات الرقابية فى مراقبة الأسواق.

وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور  تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب: مجلس النواب انعقد فى ظروف صعبة أثناء تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي

برلماني: قوانين واتفاقيات مهمة ستشهدها جلسة نوفمبر بمجلس النواب

رئيس موازنة البرلمان : أنشأنا بنية تشريعية أساسية ضخمة خلال الـ 5 سنوات الأخيرة

نائب: مدة انعقاد البرلمان تنتهى فى 9 يناير عام 2021 بحكم الدستور

نائب: قضايا التنمية والاستثمار والنمو الاقتصادي أولويات البرلمان القادم

برلمانية: ننتظر إقرار عدد من القوانين خلال دور الانعقاد السادس

ترشيحاتنا

معتز الدمرداش يكشف أسرارا وحكايات جديدة بمسيرته الإعلامية

دود في الدجاج .. سيدة تتناول وجبة من مطعم شهير و تنشر تحذيرا من التعامل معه .. صور

كنت بهزر معاها .. طفلة تلقى مصرعها على يد جدها بعد إلقائها في البحر .. صور

حمادة هلال يوجه عدة رسائل لحمو بيكا ولوالدته من خلال برنامج "واحد من الناس"..فيديو

سيدة تطلب من زوجة ابنها أغرب طلب في أول يوم زواج

شوبير يؤكد غياب كهربا أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

رفض الاعتراف به .. حبس سيدة وزوجها لقتلهما طفلهما غير الشرعي بالسلام

سيدة تطلب من زوجة ابنها أغرب طلب في أول يوم زواج

مسجل خطر يغتصب سيدة أمام زوجها.. تعليق ناري من تامر أمين

هاني الناظر يناشد بالحفاظ على هذا الفيتامين في الجسم قبل الشتاء

حيلة ذكية لمشاهدة حالات واتساب دون علم الطرف الآخر.. اعرفها

ملعقة بعد الغداء .. مكون غير متوقع من مطبخك يقوي المناعة

التعاون السعودي يطلب دعما ماليا بسبب كارتيرون

لقاء الخميسي: عبد المنصف مضى للأهلي ومن يوم ما فتحت عيني على الدنيا وأنا بحب الخطيب

حدث ليلا.. قرار مفاجئ من الكاف بشأن مباراة الأهلى والوداد في دوري أبطال إفريقيا.. سيدة تطلب من زوجة ابنها أغرب طلب في أول يوم زواج

العريس و العروسة هربوا .. القبض على حفل زفاف بالكامل بتهمة مخالفة قوانين التباعد الاجتماعي .. فيديو

كنت بهزر معاها .. طفلة تلقى مصرعها على يد جدها بعد إلقائها في البحر .. صور

على كل أعضاء الجسم .. دراسة: كورونا يترك آثارا خطيرة حتى بعد التعافي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع الفطار .. دراسة تكشف عن مشروب ساخن مفيد لمرضى السكر

على كل أعضاء الجسم .. دراسة: كورونا يترك آثارا خطيرة حتى بعد التعافي

ملعقة بعد الغداء .. مكون غير متوقع من مطبخك يقوي المناعة