برلماني: قانون العمل الموحد من أهم القوانين المنتظر إصدارها فى البرلمان المقبل

قال النائب خالد حنفى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه يتمنى أن يركز البرلمان القادم بشكل أكبر على القوانين التى تمس حياة المواطنين ، مشيرا إلى أن مجلس النواب الحالى أقر قوانين مهمة مثل قانون التأمين الصحى الشامل.
وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان القادم عليه إصدار قوانين اخرى محفزة للإستثمار وقوانين تشجع المواطن على أداء عمله بشكل جيد ، خاصه فى القطاع الحكومى
كما أكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن قانون العمل الموحد من أهم القوانين التى ينتظر إصدارها من البرلمان القادم ، مشيرا إلى أنه من القوانين الهامة التى تحفظ للعامل حقوقه.
وأوضح أننا فى حاجة إلى إصدار قوانين تمنع الإحتكار وتشجع المنافسة ، حتى لاتحدث فوضى فى السوق ، مؤكدا أننا فى حاجة إلى دعم دور الجهات الرقابية فى مراقبة الأسواق.
وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.
جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.