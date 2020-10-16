برلماني: قانون العمل الموحد من أهم القوانين المنتظر إصدارها فى البرلمان المقبل

قال النائب خالد حنفى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه يتمنى أن يركز البرلمان القادم بشكل أكبر على القوانين التى تمس حياة المواطنين ، مشيرا إلى أن مجلس النواب الحالى أقر قوانين مهمة مثل قانون التأمين الصحى الشامل.



وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان القادم عليه إصدار قوانين اخرى محفزة للإستثمار وقوانين تشجع المواطن على أداء عمله بشكل جيد ، خاصه فى القطاع الحكومى

كما أكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن قانون العمل الموحد من أهم القوانين التى ينتظر إصدارها من البرلمان القادم ، مشيرا إلى أنه من القوانين الهامة التى تحفظ للعامل حقوقه.

وأوضح أننا فى حاجة إلى إصدار قوانين تمنع الإحتكار وتشجع المنافسة ، حتى لاتحدث فوضى فى السوق ، مؤكدا أننا فى حاجة إلى دعم دور الجهات الرقابية فى مراقبة الأسواق.

