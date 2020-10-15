شاهد.. رئيس حماية المستهلك يزف بشرى سارة للتاجر الأمين

قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز إن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 نص على منح التاجر الأمين الملتزم الذي يحقق للمستهلك أكثر من حقوقه في القانون مزايا تسويقية من جانب جهاز حماية المستهلك من خلال منح التاجر شهادة صديق المستهلك أو (smile face) حيث يقوم التاجر بوضع شهادة صديق المستهلك في مكان ظاهر داخل متجره والتي تؤكد للمستهلك أنه تاجر يعطي المستهلك أكثر من حقه ومزايا إضافية.





وذلك في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيدًا لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقًا من توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتى تضر بصحة وسلامة المواطن المصري.





وأوضح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الشروط الواجبة للحصول على شهادة صديق المستهلك أن يكون التاجر مشاركا بالمسئولية الاجتماعية للدولة ويطبق قانون حماية المستهلك ويلتزم ببنوده ويمنح المستهلك مزايا إضافية ويحل كل شكاوى المستهلكين الواردة له بشكل فوري.. ويقوم جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن قائمة المتاجر صديقة المستهلك لحث المستهلكين التعامل معهم.









كما أكد رئيس الجهاز أن جهاز حماية المستهلك سيقف بالمرصاد ويتصدى لأي محاولة لخداع وغش المستهلكين أو الإضرار بصحتهم وسلامتهم انطلاقًا من دوره الوطنى الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين، وسيعمل دائما على مواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.





وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأكد من شراء السلع والمنتجات من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريًا من الجهات الرقابية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.



