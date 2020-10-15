AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

400 يمني مقابل 700.. أول صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:20 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
قسم التوك شو
قال نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إن الحكومة اليمنية متفائلة بما حدث اليوم وهو إتمام صفقة التبادل مع الحوثيين التي تم فيها الإفراج عن 271 يمنيًا.

وأضاف "عبد الحفيظ" في مداخلة هاتفية على قناة "TEN"، أن هذه الصفقة تُعد مرحلة جديدة وبداية لحل العمليات الثورية من أجل الأزمة السياسية، رغم أن الحكومة اليمنية قدمت الكثير من التنازلات حيث تم تبديل 400 شخص مقابل قرابة 700 شخص.

وتابع وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أنه تم تبديل عسكريين مقاتلين في الميدان أسرى مقابل مدنيين تم أخذهم من منازلهم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين.

وأوضح " عبد الحفيظ "، أن هذا من أجل إعادة البسمة لهذا العدد الذي يزيد عن 1000 شخص، وأن الحكومة تتمنى لهم و لذويهم الفرحة ، وفي نفس الوقت هذه الصفقة تعتبر ضمن مد الآليات للوصول إلى حل سياسي، ولكن المؤشرات تقول عكس هذا، فقد عانينا كثيرًا لإتمام هذه الصفقة على الرغم من أن هذا العدد يمثل 7% فقط من إجمالي الأسرى والمُخطتفين لدي الحوثيين.

وأكد، أن الحكومة اليمنية لن تكتفي بالدفعة المفرج عنها، وأنها ستواصل جميع الجهود للإفراج عن باقي الأسرى و المختطفين لدى الحوثيين وإعادتهم إلى أهاليهم سالمين.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهم سعوديون.. اتفاق يمني على إطلاق سراح 1081 معتقلا

التوصل لاتفاق للإفراج عن 1081 أسيرا ومسجونا بين اليمن والحوثيين

التحالف العربي: تبادل الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم

دعم الشرعية فى اليمن يعلق على اتفاق تبادل الأسرى

انتزعت قلبه وفقأت عينيه.. جريمة تعذيب ميليشيا الحوثى لأسير من الجيش اليمنى تهز العالم

وصول ثاني دفعة من أسرى قوات الشرعية إلى سيئون.. ومطالبات بوقف المعارك في اليمن

ترشيحاتنا

لسه حبايب.. مصطفى قمر يشعل استوديو منى الشاذلي بأشهر أغانيه

آبي أحمد يعين ألد معارضيه مديرا عاما لمكتب تنسيق المشاركة العامة لـ سد النهضة

ملكة جمال المغرب تتعرض لهجوم شرس بعد سخريتها من المصريات

عمر حسن يوسف يشارك جمهوره بصورة مع والده.. شاهد

وزير الكهرباء يعلن التفاوض مع مستثمرين أجانب لإقامة مشروعات طاقة متجددة

بشرى.. السيسي يوافق على استبدال المعديات بكباري بـ1.5 مليار جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنكبوت سام| عطل في سماعة أذن يكشف لصاحبها عن مفاجأة مرعبة..شاهد

لوك جديد .. 10 صور لـ الراقصة دينا تبرز أنوثتها

بالأحمر المكشوف.. زوجة كريم فهمى تبهر الجمهور بأنوثتها