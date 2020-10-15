400 يمني مقابل 700.. أول صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين

قال نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إن الحكومة اليمنية متفائلة بما حدث اليوم وهو إتمام صفقة التبادل مع الحوثيين التي تم فيها الإفراج عن 271 يمنيًا.





وأضاف "عبد الحفيظ" في مداخلة هاتفية على قناة "TEN"، أن هذه الصفقة تُعد مرحلة جديدة وبداية لحل العمليات الثورية من أجل الأزمة السياسية، رغم أن الحكومة اليمنية قدمت الكثير من التنازلات حيث تم تبديل 400 شخص مقابل قرابة 700 شخص.





وتابع وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أنه تم تبديل عسكريين مقاتلين في الميدان أسرى مقابل مدنيين تم أخذهم من منازلهم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين.





وأوضح " عبد الحفيظ "، أن هذا من أجل إعادة البسمة لهذا العدد الذي يزيد عن 1000 شخص، وأن الحكومة تتمنى لهم و لذويهم الفرحة ، وفي نفس الوقت هذه الصفقة تعتبر ضمن مد الآليات للوصول إلى حل سياسي، ولكن المؤشرات تقول عكس هذا، فقد عانينا كثيرًا لإتمام هذه الصفقة على الرغم من أن هذا العدد يمثل 7% فقط من إجمالي الأسرى والمُخطتفين لدي الحوثيين.





وأكد، أن الحكومة اليمنية لن تكتفي بالدفعة المفرج عنها، وأنها ستواصل جميع الجهود للإفراج عن باقي الأسرى و المختطفين لدى الحوثيين وإعادتهم إلى أهاليهم سالمين.