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الكهرباء: مصر أصبحت محط أنظار مستثمري العالم

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:16 م
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن هناك رؤية من القيادة السياسية لتكون مصر محور الكهرباء والطاقة بعد التطوير الكبير الذي شهده قطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة. 


وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك مشروعات لربط الكهرباء بالسعودية والسودان والأردن وليبيا، ومشروعات أيضا لربط الكهرباء بقبرص ومنها إلى اليونان. 


وتابع، مصر أصبحت محط أنظار العالم. لافتا الى أن الاستثمارات العالمية تسعى لضخ مزيد من الأموال سواء في مشروعات الطاقة المتجددة أو المشروعات المختلفة.


وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ألقى كلمة اليوم فى مراسم افتتاح مركز مصر للخدمات الخاص بسيمنس للطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى، بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، و جـو كايـسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية وممثلى شركة سيمنس وأوفا جيلين المستشار الأول ورئيس بعثة التعاون الإنمائى الألمانى فى مصر و المهندس الدكتور مجدى جلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات بالنيابة عن وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من قيادات قطاع الكهرباء.


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