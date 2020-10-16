جامعة حلوان تستعد للعام الدراسي الجديد.. حملات تعقيم مستمرة بالمدرجات والمدن الجامعية.. ودورات وندوات حول التعليم الهجين وتطبيقه

وأعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان عن استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب للعام الجامعي 2020-2021، حيث تواصل فرق الطب الوقائي تعيقم المنشآت والمبانى والمدرجات التابعة للجامعة كافة، وتشمل عملية التطهير تعقيما شاملا بأسلوب علمي ومحترف حرصا على سلامة الطلاب وأمنهم.

وتم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعمليات التطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المطعم المركزى لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية، وتقديم خدمات مميزة لهم، مع توفير سبل الأمان.

وحرصا على راحة الطلاب قامت الجامعة بتركيب مظلات للطلاب بمسافة تصل إلى (750 مترا)، تبدأ من شعار الجامعة حتى المكتبة المركزية، فضلا عن منطقة البوابات.

وأكد الدكتور ماجد نجم، وضع خطة كاملة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة في جميع الكليات والإدارات والوحدات التابعة للجامعة مع الحرص على التباعد الاجتماعي وتقليل كثافة الطلاب في القاعات الدراسية لمنع انتشار العدوى وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لتحقيق السلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وقد قامت الجامعة بوضع ملصقات للتوعية ضد فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة تعمل الآن بنظام الحلول التكنولوجية لتحقيق التنمية الشاملة حيث تعقد الجامعة سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة لأعضاء هيئة التدريس لتطبيق التعليم الهجين الذى يعتمد على المزج بين نظام الحضور، والتعليم عبر الانترنت، وهو ما يُمكِّن الطالب من الحصول على الجانب المعرفى واكتساب بعض المهارات عن بعد، مما يساهم في تقليل الكثافة الطلابية، الأمر الذي بات حتميا في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى كونه تنفيذا لجزء من خطة التحول الرقمى للدولة، هذا وسيتم عمل تدريب للطلاب على كيفية استخدام المنصة الإلكترونية.

وذكر الدكتور حسام رفاعى ، أن الجامعة وضعت منظومة جديدة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب خلال جدول زمني محدد مع تحديد موعد الكشف على الموقع المخصص لذلك، تجنبا للزحام والتكدس، وتطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة في ظل جائحة كورونا.