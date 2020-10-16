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جامعة حلوان تستعد للعام الدراسي الجديد.. حملات تعقيم مستمرة بالمدرجات والمدن الجامعية.. ودورات وندوات حول التعليم الهجين وتطبيقه

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
استعدادات جامعة حلوان للعام الدراسي الجديد: 
-  عقد ندوات للتعريف بالتعليم الهجين وكيفية تطويره . 
- تعقيم المُدرجات وتركيب مظلات حفاظا على سلامة الطلاب . 
- رئيس جامعة حلوان : حملات تعقيم مستمرة بالمدن الجامعية للاستعداد لاستقبال الطلاب . 

أعلنت وحدة التعليم الإلكترونى بمركز الحساب العلمى بجامعة حلوان عن تنظيم ندوات حول منظومة "التعليم الهجين" المقرر تطبيقها مع العام الدراسى الجديد،  بالتزامن مع اقتراب العام الجامعى الجديد لتطوير منظومة التعليم. 


وتعتمد منظومة التعليم الهجين على الدمج بين التعلم وجهًا لوجه والتعلم عن بُعد . 


وتتضمن الدورات التدريبية والندوات  التعريف بنظام التعلم الجديد "الهجين" الذى يعتمد على المزج بين نظام الحضور، والتعلم عبر الإنترنت، لكي يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذى يسهم فى تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلي من خبرة أعضاء هيئة التدريس باستخدام أفضل الإمكانيات. 

تقام الندوات تحت إشراف الدكتور أيمن خليفة مدير مركز الحساب العلمي بالجامعة للتعريف بالتعليم الهجين الذي أصبح أمرا ضروريًا وحتميًا في ظل استمرار جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتقليل الكثافات الطلابية فضلا عن كونه من متطلبات واهداف خطة الدولة الذكية.

وتشمل إيضاح مراحل التعليم الهجين وتشمل التعلم، والتقييم، والأنشطة والخدمات في ظل تطبيق نظام الحضور مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات، إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات الواقية وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بالإضافة إلى التعرف على سبل استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة، إنتاج المقررات الإلكترونية بكل كلية و استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة.
وأعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان عن استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب للعام الجامعي 2020-2021، حيث تواصل فرق الطب الوقائي تعيقم المنشآت والمبانى والمدرجات التابعة للجامعة كافة، وتشمل عملية التطهير تعقيما شاملا بأسلوب علمي ومحترف حرصا على سلامة الطلاب وأمنهم.
 
وتم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعمليات التطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المطعم المركزى لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية، وتقديم خدمات مميزة لهم، مع توفير سبل الأمان.
 
وحرصا على راحة الطلاب قامت الجامعة بتركيب مظلات للطلاب بمسافة تصل إلى (750 مترا)، تبدأ من شعار الجامعة حتى المكتبة المركزية، فضلا عن منطقة البوابات.
 
وأكد الدكتور ماجد نجم، وضع خطة كاملة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة في جميع الكليات والإدارات والوحدات التابعة للجامعة مع الحرص على التباعد الاجتماعي وتقليل كثافة الطلاب في القاعات الدراسية لمنع انتشار العدوى وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لتحقيق السلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وقد قامت الجامعة بوضع ملصقات للتوعية ضد فيروس كورونا.
 
 
 وأوضح  الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة تعمل الآن بنظام الحلول التكنولوجية لتحقيق التنمية الشاملة حيث تعقد الجامعة سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة لأعضاء هيئة التدريس لتطبيق التعليم الهجين الذى يعتمد على المزج بين نظام الحضور، والتعليم عبر الانترنت، وهو ما يُمكِّن الطالب من الحصول على الجانب المعرفى واكتساب بعض المهارات عن بعد، مما يساهم في تقليل الكثافة الطلابية، الأمر الذي بات حتميا في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى كونه تنفيذا لجزء من خطة التحول الرقمى للدولة، هذا وسيتم عمل تدريب للطلاب على كيفية استخدام المنصة الإلكترونية.
 
وذكر الدكتور حسام رفاعى ،  أن الجامعة وضعت منظومة جديدة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب خلال جدول زمني محدد مع تحديد موعد الكشف على الموقع المخصص لذلك، تجنبا للزحام والتكدس، وتطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة في ظل جائحة كورونا.


كما تشهد جامعة حلوان حملة استعدادات متنوعة على جميع المستويات لاستقبال الطلاب بالمدن الجامعية؛ فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تابع  الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة الانتهاء من أعمال تجهيز المباني وإعدادات غرف إقامة الطلاب، واطمئن على أنها مجهزة على أعلى مستوى، من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية بالغرف للطلاب.
 
وأكد رئيس جامعة حلوان   أن عمليات التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية لكل الغرف بالمدن الجامعية؛ لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب، موضحا أن جامعة حلوان تتخذ كل التدابير اللازمة لتحقيق حماية صحة الطلاب وسلامتهم في أماكن معيشتهم من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد وارتداء الكمامات فضلا عن توفير شنطة لكل طالب بها ماسك وكحول لكل طالب وطالبة يأتى ذلك حرصًا على أبنائنا الطلاب.
 
وأوضح  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أنه تم تحسين البنية الأساسية للمدن الجامعية؛ وكذلك وسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين، وتم توفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب خلال فترة دراستهم.
 
وحرصًا على سلامة الطلاب شدد رئيس جامعة حلوان على أنه سيتم إجراء متابعة دورية لتطبيق الاشتراطات الصحية على العاملين كافة بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهي، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، لتوفير المواصفات البيئية السليمة في المدن الجامعية بجامعة حلوان.
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