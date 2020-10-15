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منوعات

من داخل سيارتها.. سوار النجار تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:49 م
سوار النجار
سوار النجار
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محمد بدران

نشرت الفنانة سوار النجار صورة جديد لها عبر خاصية "استوري" علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سوار النجار، داخل سياراتها بإطلالة مميزة ترتدي سترة شيفون باللون الاسود الذى يبرز جمالها، كما تركت شعرها الاسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقته الطبيعية ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج الناعم الذي يلائم بشرتها".


وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.


يذكر أن سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".


دخلت سوار النجار أول تجربة في السينما مع خلال فيلم "كلام جرايد" وكان شاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، علا غانم، ياسمين رئيس، ميرنا المهندس، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، محمد سليمان وآخرون، والفيلم من إنتاج عام 2014، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمد سعيد.

ويتناول الفيلم الشائعات التي تطلقها الصحف حول الشخصيات الشهيرة، وما تتسبب فيه هذه الشائعات من مشكلات لهذه الشخصيات وعائلاتهم، وذلك من خلال مذيعة تقدم برنامجًا تليفزيونيا يسبب لها العديد من المشكلات بسبب الأخبار التي تذيعها.

من داخل سيارتها.. سوار النجار تبهر متابعيها بإطلالة جذابة
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