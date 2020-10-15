تيام مصطفى قمر: هربت من المدرسة ودخلت فيلم لـ محمد رمضان|فيديو

خاض الفنان مصطفى قمر ، مع ابنه " تيام"، تحديا للتعرف على أغان عن طريق رسومات بالإيموجي، في حلقة اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي".





وفاز الفنان مصطفى قمر على ابنه تيام في أول تحد بينهما في حلقة اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي، واعترف "تيام" بـ سر لم يعرفه والده قائلا:" هربت من المدرسة ودخلت فيلم لمحمد رمضان"، ورد مصطفى قمر قائلا:" انت بجد رخم جدا وكنت عايز ادخل الفيلم معاك ".





وشارك الفنان مصطفى قمر وابنه تيام في مجموعة من التحديات التي أعدتها الإعلامية منى الشاذلي وفريق عمل برنامج معكم، وتخللت تلك التحديات ضحك هستيري لكل المتواجدين في الاستوديو ومواقف طريفة بين مصطفى قمر وابنه.





وتحدث مصطفى قمر خلال الحلقة عن كواليس مشواره الفني وعلاقته بأسرته وابنه، وقام بغناء عدد من أشهر أغانيه في التسعينيات.





واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، الفنان مصطفي قمر، بحفاوة كبيرة فور دخوله الاستوديو.