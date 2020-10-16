نواب يشيدون بـكلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.. ويؤكدون: تضحياتهم ستبقى عالية ورفيعة على مر الزمن.. وحمت مصر من لحظات فوضى كثيرة

محمد الدابي: معركة الوطن ضد الإرهاب لا تزال مستمرة

عبد الرحيم كمال: الشرطة المصرية لديها عقيدة أمنية راسخة تتمسك بصميم القانون في عملها

قيادي بمستقبل وطن: الشرطة قدمت تضحيات كبيرة من أجل استقرار الأمن









أشاد عدد من النواب بكلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة ، حيث اكدوا أن ر سالة الرئيس السيسي وإشادته بتضحيات رجالات وأبطال الشرطة المصرية خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، يؤكد على مدى التقدير الذي يكنه الوطن بكامله لتضحيات رجالات الشرطة ودفاعهم عن الوطن، كما أشاروا إلى أن بطولات الجيش والشرطة نموذج يحتذى به للأجيال القادمة وخاصة خريجي كليات الشرطة، التي تقدم دور كبير في الحفاظ على الامن والتصدي لأي عمل إجرامي او إرهابي يهدف لترويع المواطنين.





فى البداية أشاد النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة واشادته بتضحيات آباء بعض الخريجين الجدد، قائلا إن تضحياتهم ستبقى عالية ورفيعة على مر الزمن.





وأشار في بيان له إلى التقدير الشديد الذي يكنه الوطن لتضحيات رجال الشرطة والجيش في معركتهم المتواصلة ضد الإرهاب الأسود الذي يكره الوطن ويريد إسقاطه.





وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن السنوات الماضية، أثبتت أن الإرهاب هو العدو الأول للوطن ولا يمكن التساهل ولا التصالح مع أصحابه وأن تضحيات الشهداء من ابطال الجيش والشرطة ستبقى وساما على صدر الوطن.





وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن معركة الوطن ضد الإرهاب لا تزال مستمرة وستبقى كذلك لاستئصال آخر إرهابي موجود في مصر قائلا: فمصر لا تعرف غير الوسطية والسلام وشعبها الآبي لا يعرف غير ذلك ولا يحب غير الاعتدال والتسامح والوسطية، أما أجندات الإرهاب والدم بإملاءات من الخارج فهى بعيدة تماما عن الشعب المصري ومعتقداته.





وقال النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ إن رسالة الرئيس السيسي وإشادته بتضحيات رجالات وأبطال الشرطة المصرية خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، يؤكد على مدى التقدير الذي يكنه الوطن بكامله لتضحيات رجالات الشرطة ودفاعهم عن الوطن.

وأضاف في بيان له اليوم، إن ما يقدمه أبطال جهاز الشرطة للوطن كثير، وخصوصا في ظل معركة مستمرة مع الإرهاب موضحا ان هؤلاء الخونة يحصلون على مدد ودعم من الخارج، ومن جهات أجنبية وأجهزة استخبارات كارهة للوطن.

وشدد كمال على أن الشرطة المصرية وعبر عقيدة أمنية راسخة تتمسك بصميم القانون في عملها، وحمت مصر من لحظات فوضى كثيرة تم التخطيط لها عبر عناصر من الخونة والارهابيين من الداخل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ملايين المصريين اصبحوا يعلمون اليوم، مدى حجم وخطورة المعركة التي تخوضها مصر للدفاع عن أمنها وسيادتها واستقرارها.



وقال المهندس حشمت أبو حجر القيادي بحزب مستقبل وطن والبرلماني السابق إن تصريحات الرئيس السيسي خلال تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة أكدت على أنه بذل الكثير في سبيل النهوض بالدولة المصرية في العديد من المجالات، وأن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا في حربها علي الإرهاب ، مشيرا إلى أن الدولة قدمت أغلى ما عندها من شهداء وأبطال في الجيش والشرطة من أجل تحقيق الأمن واستقرار الأوضاع الداخلية للدولة المصرية.





وأضاف أبو حجر في تصريحات له، أن بطولات الجيش والشرطة نموذج يحتذى به للأجيال القادمة وخاصة خريجي كليات الشرطة، التي تقدم دور كبير في الحفاظ على الامن والتصدي لأي عمل إجرامي او إرهابي يهدف لترويع المواطنين ، مشيدا بدور وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية وما قدموه من تضحيات عظيمة من أجل استقرار الأمن.





وشهدت أكاديمية الشرطة، أمس حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد خلال حضوره أمس الخميس، احتفال أكاديمية الشرطة "لن يفوتني باسمى وباسم المصريين أن أتقدم بالتهنئة بتخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة ، صحيح هما مش موجودين معاكم دلوقتى، لكن أنا بقولكم و بأكد لكم، أن كل مصرى موجود هنا وحتى بيسمعنا دلوقتى، أعتبره الاب أو الأخ لأنهم فعلا ينظرون إليكم بهذه المنزلة وبهذه المكانة".