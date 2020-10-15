أحمد أبايزيد يعيد إحياء الأغنية الفلسطينية "وين ع رام الله" بفيديو كليب

أطلق الفنان أحمد أبايزيد أجدد أعماله الغنائية "وين ع رام الله"، وذلك بشكل فيديو كليب مصور.





وأعاد أبايزيد عبر الأغنية الجديدة إحياء إحدى أشهر أغنيات الفلكلور الفلسطيني بتوزيع موسيقي مغاير عن المعتاد، بتقديم لمسات من روح الموسيقى العصرية ومزيج بين الهيب هوب والإلكترونيك ميوزيك، وقدمها بشكل "Cover" على طريقته الغنائية الخاصة، تعاون خلالها مع مصطفى الشريف من فرقة ديسكو مصر في الإنتاج والتوزيع الموسيقي للأغنية، بينما أخرج الكليب معتز إبراهيم.





وأوضح أبايزيد أن "وين ع رام الله" تعد من أقرب الأغاني لقلبه وواحدة من أغانيه المفضلة منذ سنوات، لما تحمله من نوستالجيا وحالة موسيقية خاصة بها، وتوليفة سماعية تجعلها فريدة من نوعها مهما تمت إعادة توزيعها بأشكال موسيقية مختلفة، ورغم تقديمها بعدة نسخ غنائية من قبل، إلا أنه قرر أن يعيد غنائها على طريقته، بشكل مختلف عن المعتاد و"كوفر" لم يقدم من قبل، مضيفًا أنه قرر اختيار هذه الأغنية لتكون أول أغنية سنجل تسبق تحضيره لألبومه الغنائي الأول.





وتمتد رحلة أحمد أبايزيد الغنائية لأكثر من عشر سنوات، بدأ مشواره مع فرقة الكينج محمد منير، ووضع بصمته الخاصة في تأسيس العديد من الفرق الغنائية الشهيرة في مصر، منها "هاويدرو" و"كزا مود"، حتى قرر الاستقلال بمشروعه الموسيقي الخاص، بألبوم غنائي، يعقب النجاح الجماهيري الذي حققته آخر أغانيه "جمال الوجود"، التي تعاون خلالها مع فرقة شارموفرز، وصدرت ضمن أغنيات ألبومها الأخير "انفصام"، كما تعاون مؤخرًا مع الفنان السوري الأرميني Ibby عبر أغنية Who I Am بشكل دويتو غنائي.