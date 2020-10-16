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حوادث

باستخدام تروسيكل.. حبس عاطلين خطفا حقيبة سيدة في الساحل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقيبة سيدة بمنطقة الساحل بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية "تروسيكل".

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهما.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط (عاطلين) لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى المواطنات بدائرة قسم الساحل بالقاهرة بداخلها (2هاتف محمول - مبلغ مالى) بأسلوب الخطف، باستخدام دراجة نارية "تروسيكل".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات المواطنين بأسلوب "الخطف - المغافلة " واعترفا بارتكابهم عدد (2) حادث.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، وبسؤال المجنى عليها تعرفت على المتهمان والمضبوطات وإتهمتهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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