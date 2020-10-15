وحدات تدريبية متنوعة لحراس مرمى الأهلي

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب كهرماء كاليفورنيا بالدار البيضاء.





وشهد المران وحدات تدريبية متنوعة للحراس الثلاثة، خاصة في التعامل مع العرضيات والتصويبات من مختلف الزوايا.





وخاض الفريق الأول للكرة مرانه الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة الوداد البيضاوي المقرر لها بعد غد السبت في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية .





وكان الفريق الأحمر خاض مرانه الأول مساء أمس بأحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة سبقها محاضرة نظيرة مطولة استمرت قرابة الــ90 دقيقة شملت تطبيقا صارما للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، ولم يكتف موسيماني بمحاضرة واحدة أمس ولكنه كررها مساء لشرح خطة لعب المنافس وتحفيظ لاعبيه المهام داخل الملعب.





ويميل المدير الفني الجنوب أفريقي للمحاضرات المطولة وكثرة إعطاء التعليمات وتكرارها بهدف تطبيقها داخل الملعب، واستعان موسيماني بفيديوهات للوداد خلال تلك المحاضرة وقام بتحديد نقاط القوة والضعف وطرق مواجهتها، وقال المدير الفني للاعبيه إن المنافس ليس فريقا سهلا وهو متمرس علي تلك النوعية من المباريات ويجب الا ينخدعوا في خسارته للقب الدوري المغربي.





وحسب مصادر.. فإن موسيماني استقر علي القوام الرئيسي الذي سيخوض به المباراة ولكن تبقي بعض العناصر حيث لا يزلا يفاضل بين إمكانية لعب المباراة بثلاث محاور ارتكاز أو أثنين بجانب مدي جاهزية ايمن اشرف العائد من الإصابة ليكون أساسيا بجوار ياسر إبراهيم أو الدفع بحمدي فتحي في مركز المساك.



