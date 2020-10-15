كهربا يبدأ تدريبات الجري حول الملعب بالمغرب

بدأ محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب كهرماء كاليفورنيا بمدينة كازابلانكا بالمغرب.





وأدى اللاعب فقرات تأهيل متنوعة وفقًا للبرنامج الذي يؤديه لتجهيزه للمرحلة المقبلة.





وحرص الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على الاجتماع مع اللاعب لمتابعة تنفيذ البرنامج العلاجي الذي يخضع له.





وكان كهربا قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.



