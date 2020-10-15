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رياضة

كهربا يبدأ تدريبات الجري حول الملعب بالمغرب

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
بدأ محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب كهرماء كاليفورنيا بمدينة كازابلانكا بالمغرب.

وأدى اللاعب فقرات تأهيل متنوعة وفقًا للبرنامج الذي يؤديه لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وحرص الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على الاجتماع مع اللاعب لمتابعة تنفيذ البرنامج العلاجي الذي يخضع له.

وكان كهربا قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.

وكان الفريق الأحمر قد خاض مرانه الأول مساء أمس باحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة سبقها محاضرة نظيرة مطولة استمرت قرابة الــ90 دقيقة شملت تطبيقا صارما للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولم يكتف موسيماني بمحاضرة واحدة أمس ولكنه كررها مساءً لشرح خطة لعب المنافس وتحفيظ لاعبيه المهام داخل الملعب.

ويميل المدير الفني الجنوب أفريقي للمحاضرات المطولة وكثرة إعطاء التعليمات وتكرارها بهدف تطبيقها داخل الملعب، واستعان موسيماني بفيديوهات للوداد خلال تلك المحاضرة وقام بتحديد نقاط القوة والضعف وطرق مواجهتها، وقال المدير الفني للاعبيه إن المنافس ليس فريقا سهلا وهو متمرس علي تلك النوعية من المباريات ويجب الا ينخدعوا في خسارته للقب الدوري المغربي.

وحسب مصادر..فإن موسيماني استقر علي القوام الرئيسي الذي سيخوض به المباراة ولكن تبقي بعض العناصر حيث لا يزلا يفاضل بين إمكانية لعب المباراة بثلاث محاور ارتكاز أو أثنين بجانب مدي جاهزية أيمن أشرف العائد من الإصابة ليكون أساسيا بجوار ياسر إبراهيم أو الدفع بحمدي فتحي في مركز المساك.

ومن المقرر أن يكون تشكيل الأهلي في تلك المباراة هو محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أحمد فتحي وياسر إبراهيم وايمن اشرف وعلي معلول وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشه وجونيور اجايي وحسين الشحات ومروان محسن( اليو بادجي).
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