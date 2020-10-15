معهد بحوث القطن: زراعة 183 ألف فدان من الذهب الأبيض هذا العام.. فيديو





وأضاف مسعد خلال تصريحات لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد ان الأرض الطينية هي الأفضل في الزراعة بالنسبة للقطن، مشيرا إلى أن الأرض الجديدة لها معاملتها الزراعية والقديمة كذلك ولكن يجب تنفيذ التوصيات بشكل سليم.









وتابع مدير معهد بحوث القطن أن ترتيب مصر على مستوى العالم من حيث وحدة مساحة القطن تأتي في المرتبة السابعة، مؤكدا أن 70% من مساحات القطن في مصر تمت زراعتها عقب محصول القمح.









وأشار مسعد إلى ان القطن المصري يتمتع بمناعة عالية ضد الأمراض الخاصة به، ويتمتع بمقاومة عالية نتيجة التعاون مع مركز بحوث الأمراض والبحوث الزراعية.







