وزير المالية: المشاركة في مبادرة ما يغلاش عليك أقل من المتوقع

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن الدولة أنجزت مشاريع اقتصادية كثيرة، وهناك انخفاض فى الأسعار، موضحا أن المشاركة فى مبادرة ما يغلاش عليك أقل من المتوقع.





وأضاف وزير المالية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن هناك دراسة فى الفترة الحالية لبحث استمرار المبادرة من عدمه، موضحا أن الوزارة ترسل الأموال لـ المشاركين وبعد ذلك نجد أن الحساب البنكى غير فعال، بالإضافة إلى أن بعض السلاسل غير متحمسة للمبادرة.





وشار إلى أن الدولة تساهم بـ 10% أو 14% من أجل المواطنين، وكذلك المصنع يخفض فى حدود الـ 10% أوو 15% ولكن بعض المواطنين لا يتفاعلون مع المبادرة.





وأردف: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب توفير ميزانية خاصة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد فى حال حدوثها لكن مش هقول الرقم كام و الدولة خصصت رقم"، رافضا الإفصاح عن الرقم على الهواء رغم طلب شريف عامر.