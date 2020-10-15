وزير المالية: المشاركة في مبادرة ما يغلاش عليك أقل من المتوقع

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة أنجزت مشاريع اقتصادية كثيرة، وهناك انخفاض فى الأسعار، موضحا أن المشاركة فى مبادرة ما يغلاش عليك أقل من المتوقع.
وأضاف وزير المالية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن هناك دراسة فى الفترة الحالية لبحث استمرار المبادرة من عدمه، موضحا أن الوزارة ترسل الأموال لـ المشاركين وبعد ذلك نجد أن الحساب البنكى غير فعال، بالإضافة إلى أن بعض السلاسل غير متحمسة للمبادرة.
وشار إلى أن الدولة تساهم بـ 10% أو 14% من أجل المواطنين، وكذلك المصنع يخفض فى حدود الـ 10% أوو 15% ولكن بعض المواطنين لا يتفاعلون مع المبادرة.
وأردف: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب توفير ميزانية خاصة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد فى حال حدوثها لكن مش هقول الرقم كام والدولة خصصت رقم"، رافضا الإفصاح عن الرقم على الهواء رغم طلب شريف عامر.
وأكد وزير المالية، أن هناك ما لا يقل عن مليون مواطن فقدوا أعمالهم بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا في معدلات البطالة بعد ظهور أزمة كورونا عما كان قبلها، ولكن الأرقام المحددة لعدد الوظائف التي فقدت خلال هذه الفترة من اختصاص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتابع أن أكثر القطاعات التي تضررت من أزمة كورونا قطاع الفنادق والسياحة والطيران المدني الذي يشغل الملايين، معترفا بأن هذه القطاعات لا تؤدي اليوم نتائجها والقرى السياحية والفنادق توقف تقريبا، مؤكدا أن هذه القطاعات ستظل بهذه الصورة المتأثرة سلبا لحين ظهور لقاح.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الاقتصاد المصري ظل صامدا خلال أزمة كورونا، قائلا: "فى شهادات دولية بالاقتصاد المصري والأسعار مستقرة والمصريين شهدوا لإدارة الحكومة خلال أزمة كورونا، وفى مصر كل حاجة كانت متوفرة في الازمة ودي يعطي إشارة إلى قدرات الدولة في الحفاظ عليها خلال هذه الأزمة العالمية".