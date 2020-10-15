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رئيس شركة سيمنز: المشروعات الكبرى في مصر إنجاز تاريخي لنا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال رئيس شركة سيمنز العالمية جو كايسر، إن الرئيس السيسي أبلغه أنه يريد بناء محطات طاقة كبيرة ومتطورة في مصر خلال لقائه الأول معه، مؤكدا أن مصر خلال السنوات الأخيرة من أكثر الدول في إقامة مشروعات الطاقة المتطورة.


وأشار خلال لقاء خاص لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان إلى أن المشروعات الكبري التى تم تنفيذها في مصر هي إنجاز تاريخي وأنهم جاهزون لتنفيذ مشروعات أخرى.


وأردف: "نعمل على تدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم بمحطات الطاقة"، موضحا أن مصر لديها مواقع جيدة للغاية لبناء محطات طاقة شمسية ورياح.


ولفت إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يعكس إمكانيات هائلة لبناء مشروعات الطاقة، مشيرا إلى أن العراق لديه فرص جيدة لبناء محطات، والربط بين الدولتين يعظم من فوائد إنتاج وتوريد الطاقة.


وتابع: "قدمنا العديد من المبادرات لمواجهة جائحة كورونا وطورنا اختبارا للكشف عن الفيروس خلال 15 دقيقة ونسبة الدقة كبيرة في الاختبار الذى طورته الشركة للكشف عن كورونا.


وأشار إلى أننا بدأنا في إنتاج اختبار لكشف كورونا وحصلنا على الاعتماد من الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن استخدام الإنترنت أصبح ضرورة بعد جائحة كورونا.
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