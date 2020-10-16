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اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:29 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11322 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.04% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة  1.12% مغلقا الفترة عند 1983 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو  0.04% مسجلا مستوى 1684 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.43%مغلقا عند 13236 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 0.54%مغلقا الفترة عند 2916 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 12 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2070 مليون ورقة منفذة على 223 ألف عملية.

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.3 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1552 مليون ورقة منفذة
على 182 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
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