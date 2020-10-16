تراجع جماعي لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11322 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.04% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 1.12% مغلقا الفترة عند 1983 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 0.04% مسجلا مستوى 1684 نقطة.





و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.43%مغلقا عند 13236 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 0.54%مغلقا الفترة عند 2916 نقطة.





بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 12 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2070 مليون ورقة منفذة على 223 ألف عملية.





و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.3 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1552 مليون ورقة منفذة