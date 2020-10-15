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أخبار العالم

من شاحنة قاذفة وهليكوبتر.. الصين تختبر إطلاق سرب انتحاري لطائرات دون طيار | فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:45 م
على صالح
اختبر جيش التحرير الشعبي الصيني مؤخرًا إطلاق طائرات بدون طيار انتحارية من مجموعة متنوعة من المنصات، بما في ذلك إسقاطها من طائرة هليكوبتر وإطلاقها من الجزء الخلفي من شاحنة مزودة بالعشرات من منصات الإطلاق.

واختبرت الأكاديمية الصينية للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرًا إطلاق طائرات بدون طيار انتحارية بعدة طرق مختلفة، وفقًا للقطات الجديدة للتدريبات.


وفي اختبار جرى في سبتمبر، تم إطلاق طائرات بدون طيار أنبوبية بأجنحة قابلة للطي محملة بنابض من قاذفة صندوقية كبيرة على ظهر شاحنة قاذفة مستطيلة الشكل لديها 48 أنبوبًا مرتبة في أربعة صفوف من 12 ، ما يمنحها مظهر قاذفة صواريخ متعددة. تُظهر اللقطات أيضًا طائرة بدون طيار من نفس النوع يتم إسقاطها من طائرة هليكوبتر. 

وفي كلتا عمليتي الإطلاق، انفجرت أجنحة الطائرة بدون طيار من الغلاف المنفصل، وابتعدت في السماء بعد إطلاقها.



وفي أحد المشاهد، يمكن رؤية ما يقرب من اثنتي عشرة طائرة بدون طيار وهي تنطلق إلى السماء. 

وفي حالة القتال، ستكون الأجهزة قادرة على التحليق فوق ساحة المعركة حتى يظهر الهدف - ومن هنا جاء اسمها الآخر "الذخيرة المتسكعة". ويُظهر الجزء الأخير من الفيديو طائرة بدون طيار وهي تصوب هدفًا.

وتتوفر معلومات قليلة عن التدريبات، لكن الطائرات بدون طيار التي شوهدت في الفيلم تبدو مشابهة جدًا للطائرة CH-901 ، وهي واحدة من نوعين من الذخائر الطائرة التي قال جيش التحرير الشعبي الصيني في وقت سابق من هذا العام إنه كان يطورها، وفقًا لصحيفة Global Times 

ويبلغ طولها CH-901 1.2 مترًا ، ويزن 9 كيلوجرامات ، ويمكن أن تطير لمسافة تصل إلى 150 كيلومترًا في الساعة ويمكن أن تحلق في السماء لمدة ساعتين. 

ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه إصدارات معدلة أو نظام مختلف تمامًا.
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