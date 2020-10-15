من شاحنة قاذفة وهليكوبتر.. الصين تختبر إطلاق سرب انتحاري لطائرات دون طيار | فيديو

اختبر جيش التحرير الشعبي الصيني مؤخرًا إطلاق طائرات بدون طيار انتحارية من مجموعة متنوعة من المنصات، بما في ذلك إسقاطها من طائرة هليكوبتر وإطلاقها من الجزء الخلفي من شاحنة مزودة بالعشرات من منصات الإطلاق.





واختبرت الأكاديمية الصينية للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرًا إطلاق طائرات بدون طيار انتحارية بعدة طرق مختلفة، وفقًا للقطات الجديدة للتدريبات.





اقرأ ايضا

محظورة بموجب معاهدة مُلغاة.. الجيش الأمريكي يطور صواريخ لاستهداف موسكو من ألمانيا





وفي اختبار جرى في سبتمبر، تم إطلاق طائرات بدون طيار أنبوبية بأجنحة قابلة للطي محملة بنابض من قاذفة صندوقية كبيرة على ظهر شاحنة قاذفة مستطيلة الشكل لديها 48 أنبوبًا مرتبة في أربعة صفوف من 12 ، ما يمنحها مظهر قاذفة صواريخ متعددة. تُظهر اللقطات أيضًا طائرة بدون طيار من نفس النوع يتم إسقاطها من طائرة هليكوبتر.





وفي كلتا عمليتي الإطلاق، انفجرت أجنحة الطائرة بدون طيار من الغلاف المنفصل، وابتعدت في السماء بعد إطلاقها.











