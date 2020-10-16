أخبار التوك شو.. أبو العينين يواصل النجاح.. تهنئة سيراميكا بالصعود للممتاز.. واللحظات الأخيرة في حياة فتاة المعادي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصد أبرزها خلال التقرير الآتي:
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن النائب محمد أبو العينين يواصل حملته الناجحة على المقعد الفردى، مشيرا إلى أنه ظهر ذلك من خلال
الالتفاف الشعبي غير المسبوق.
عرضت قناة إكسترا نيوز، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأخيرة فى حياة فتاة المعادي قبل وفاتها بدقائق، والتي تعرضت للسحل والسرقة في منطقة المعادي.
وظهر فى الفيديو المأخوذ من كاميرات المراقبة الموجودة فى مسرح الجريمة، السيارة التى تم استخدامها فى العملية الإجرامية، وأرقام السيارة.
عرضت قناة «الغد» تقريرا عن فتاة المعادي
، مريم محمد التي صعدت روحها الى بارئها على خلفية محاولة سرقة لها بأحد شوارع المنطقة.
وذكر التقرير أن شهود العيان أوضحوا أن الواقعة كانت للسرقة وليست للتحرش لكن النتيجة مقتل الفتاة وتركها جثة ممددة على الطريق بدماء متناثرة وملابس ممزقة ووجه مشوه.
أين عقلي.. موقف إنساني من محمود ياسين مع رشدي أباظة ..فيديو
قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن فيلم "أين عقلي" كان لديه أكثر من قصة تكشف مدى احترام وحب الفنان الراحل محمود ياسين لغيره، معقبا: "الفيلم كان يضم كلا من رشدي أباظة وسندريلا السينما المصرية الفنانة سعاد حسني، والتتر كان مكتوبا فيه اسم محمود ياسين الأول، لكن محمود ياسين اعترض قائلا: "اسم رشدي أباظة يتحط الأول". وأضاف "الشناوي" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن محمود ياسين كان عنده استيعاب لما يحدث داخل السينما من تغيرات.
أبهر الطفل على الصفتى، الجميع عندما غنى أغنية "مابلاش اللون ده معانا" لـ الفنان أحمد عدوية.
تفاعلت الإعلامية رضوى الشربينى خلال تقديمها برنامج " هى و بس" الذى يذاع على قناة سي بي سي، مع الأغنية وقامت بالغناء مع المطرب على الصفتي.
وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، التحية والشكر لكل من تقدم لهم بواجب العزاء في وفاة والدها الفنان القدير محمود ياسين، والذي وافته المنية أمس الأربعاء، وشيعت جنازته اليوم الخميس.
وقالت رانيا محمود ياسين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في حديثها عن الفنان محمود ياسين "الناس كلها حزينة عليه، الحمدلله سابلنا تركة كبيرة من الحب والاحترام، هتفضل طول عمرها فوق راسنا".
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن هناك رؤية من القيادة السياسية لتكون مصر محور الكهرباء والطاقة بعد التطوير الكبير الذي شهده قطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك مشروعات لربط الكهرباء بالسعودية والسودان والأردن وليبيا، ومشروعات أيضا لربط الكهرباء بقبرص ومنها إلى اليونان.
استضاف الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" عبر قناة "دي إم سي"، الدكتور محمود الصيرفي، مدير تصنيع الأقمار الصناعية في شركة OHB الألمانية، للحديث عن كواليس حصوله على وظيفته منذ 8 سنوات ونصف.
وقال الصيرفي إن آخر تحدٍ خاضه عندما كان في فرنسا يحضر لشهادة الماجستير، وكان يريد اقتناص فرصة تدريب لإتمام الحصول على الشهادة".
قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن هناك جهدا هائلا داخل جدران أكاديمية الشرطة
لإعداد شرطة عصرية حديثة، مؤكدا أن هناك تطويرا للموارد البشرية داخلها.
وأضاف سلامة في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز":" أبناء مصر لا يهابون شيئا ولديهم استعداد للتضحية والفداء والدفاع عن الدولة المصرية".
قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين لجهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الاستثمارات التي سيتم ضخها في قطاع التجارة الداخلية ما بين أسواق جملة ومراكز تجارية ومناطق لوجيستية.
وتابع العشماوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمساعد عبر قناة دي ام سي:" الوزارة نجحت في ضخ استثمارات تقدر بـ50 مليار جنيه من خلال 13 مشروعا.