أخبار التوك شو.. أبو العينين يواصل النجاح.. تهنئة سيراميكا بالصعود للممتاز.. واللحظات الأخيرة في حياة فتاة المعادي

أبهر الطفل على الصفتى، الجميع عندما غنى أغنية "مابلاش اللون ده معانا" لـ الفنان أحمد عدوية.

تفاعلت الإعلامية رضوى الشربينى خلال تقديمها برنامج " هى و بس" الذى يذاع على قناة سي بي سي، مع الأغنية وقامت بالغناء مع المطرب على الصفتي.

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين، التحية والشكر لكل من تقدم لهم بواجب العزاء في وفاة والدها الفنان القدير محمود ياسين، والذي وافته المنية أمس الأربعاء، وشيعت جنازته اليوم الخميس.









وقالت رانيا محمود ياسين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في حديثها عن الفنان محمود ياسين "الناس كلها حزينة عليه، الحمدلله سابلنا تركة كبيرة من الحب والاحترام، هتفضل طول عمرها فوق راسنا".