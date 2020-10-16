سعر الدولار اليوم الجمعة 16-10-2020

يستعرض صدى البلد سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 16-10-2020، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري وفقا لأحدث البيانات 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع، مرتفعا بنحو قرشين.





ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجل سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الجنيه مقابل الدولار 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.









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وسجّل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.



