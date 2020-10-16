تامر أمين ينفعل على الهواء ويعرض 4 وقائع تعدي على السيدات

قال الإعلامي تامر أمين إن هناك 4 وقائع تعدي على السيدات فى الأيام الماضية، موضحًا أن هناك بعض الرجال استباحوا عرض النساء.





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن الواقعة الأولى واقعة الشاب الذى تعدى على سيدة مسنة بالغربية.





وأوضح تامر أمين أن الواقعة الثانية واقعة فتاة المعادي التى توفيت على يد اثنين من الشباب، موضحًا أن الضحية كانت مخطوبة وفرحها فى الأشهر المقبلة.





ولفت تامر أمين إلى أن الفتاة كانت تسير بمفردها فى الشارع، وقامت الأثنين المجرمين بمحاولة خطف الشنطة ونتج عنها سحل الفتاة وتوفيت.





وأشار تامر أمين إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بالقبض على المتهمين عديمى الرحمة والضمير، ورفض تامر عرض صورهم قائلا: بلاش صوراهم".





وفى نفس السياق قال تامر أمين أن هناك واقعة أخري فى الاسماعيلية أكثر اجرامًا، وهي قيام مسجل خطر يغتصب سيدة أمام زوجها بمعاونة 2 من اصدقائه المجرمين.





وتابع تامر أمين " انى ضغطى على لما سمعت القصة دى اليوم".





وأكد أن هناك واقعة أخري فى حى السلام، وقال: " فى واحد حاول خطف طفل من سيدة تسير فى الشارع".



