تحت شعار "أنا وابن عمي على الغريب" جماهير الأهلي و الزمالك إيد واحدة قبل نصف النهائي.. فيديو

أيام قليلة تفصلنا عن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث من المقرر أن يلعب الزمالك امام الرجاء المغربي في السابع عشر من أكتوبر، بينما سيلعب الأهلي أمام الوداد في الثامن عشر من نفس الشهر في لقائي هم الأصعب علي قطبي الكرة المصرية





وقامت عدسة صدى البلد بسؤال الجماهير لتوجيه كلمة لفريقك والفريق المنافس لة في الدوري، حيث قال أدهم انة سيشجع الزمالك بالرغم من كونة اهلاوي و تابع " اتمني النهائي مصري بحت "





بينما قال عمر سعد انة يتمني فوز الاهلي و لكن عندما يلاعب الزمالك في النهائي " اتمني ان نحرز أكبر عدد من الاهداف "



