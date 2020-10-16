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رياضة

تحت شعار "أنا وابن عمي على الغريب" جماهير الأهلي و الزمالك إيد واحدة قبل نصف النهائي.. فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:09 ص
صدى البلد
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محمد هاني- علي الخشاب
أيام قليلة تفصلنا عن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث من المقرر أن يلعب الزمالك امام الرجاء المغربي في السابع عشر من أكتوبر، بينما سيلعب الأهلي أمام الوداد في الثامن عشر من نفس الشهر في لقائي هم الأصعب علي قطبي الكرة المصرية 

وقامت عدسة صدى البلد بسؤال الجماهير لتوجيه كلمة لفريقك والفريق المنافس لة في الدوري، حيث قال أدهم انة سيشجع الزمالك بالرغم من كونة اهلاوي و تابع " اتمني النهائي مصري بحت "   

بينما قال عمر سعد انة يتمني فوز الاهلي و لكن عندما يلاعب الزمالك في النهائي " اتمني ان نحرز أكبر عدد من الاهداف " 

و بينما اختلف توفيق محمد قائلا انة لن يشجع سوى فريقة " الزمالك " ، و يتمني خسارة الاهلي، وتوقع ابراهيم السيد فوز الاهلي علي الاسماعيلي بثلاثية و تعادل الزمالك و سموحة
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