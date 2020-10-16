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محافظات

نفذتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر..محافظ بني سويف يشهد ختام مبادرة (النيل الحياة) للتوعية بترشيد الاستهلاك

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:37 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ختام مبادرة (النيل الحياة) والتي نفذها فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمحافظة ، وذلك في حضور الدكتور رمضان حسًان رئيس فرع المنظمة ببني سويف،الشيخ سيد عبد اللطيف رئيس منطقة بني سويف الأزهرية، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي،الأستاذة هالة سيد منسق عام المنطقة الأزهرية لخريجي الأزهر والأستاذ سيد سعد مدير شؤون ذوي الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين ديوان عام المحافظة . 

وفي كلمته أشاد المحافظ بالمبادرة التي تتناول موضوعا حيويا قوميا ، مؤكدا على أن من الميزات الهامة للمبادرة فريق العمل المنفذ لها ، حيث اتسم بالتنوع  والشمول والعمل بروح الفريق الواحد، خاصة وأن المبادرة يشترك فيها العديد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، ولاسيما وأن على رأس فريق عمل  المبادرة الأزهر والكنيسة المصرية ، وهما جناحا وقطبا الوطن،بما يعكس التكاتف والتضافر الملحوظ خلال الـ 6 سنوات الماضية تحت قيادة سياسية واعية اصطف خلفها كل الشعب بمختلف فئاته وطوائفه من أجل استقرار وأمن ورفعة بلدنا الغالي مصر. 

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وأشار محافظ بني سويف إلى أن الحفاظ على مياه  النيل هو مسؤولية الجميع حكومة ومجتمع مدني ومواطن،وهو أيضا مسؤولية المؤسسات الدينية ، حيث أن جميع الأديان السماوية دعت للحفاظ على الماء الذي هو مصدر الحياة على هذا الكوكب،ومؤكدا على دعم المحافظة لكل المبادرات التنموية التي تستهدف دعم جهود الدولة في مختلف القضايا المجتمعية والتنموية . 

واستمع المحافظ لعرض" presentation "عن المبادرة والتي تم تنفيذها انطلقت خلال سبتمبر الماضي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتم خلالها عقد سلسلة من الندوات والفعاليات بالتعاون مع المنطقة الأزهرية، والمطرانية ببني سويف،وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديريات الأوقاف والشباب والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والوعظ بالأزهر،وإدارة شؤون ذوي الإعاقة بالمحافظة من خلال  خلق رأي مجتمعي موحد للتحذير من خطورة إهدار ماء النيل والحفاظ عليه لدعم ومساندة الدولة في التوعية المستمرة في هذا المجال . 

وفي ختام الاحتفالية كرم محافظ بني سويف عددا من القائمين على تنفيذ المبادرة تقديرا لجهودهم ومشاركتهم البناءة في المبادرة ، حيث سلمهم المحافظ شهادات التقدير ،فيما أعرب المشاركون في المبادرة عن شكرهم لدعم المحافظ وتوجيهاته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة  لتنفيذ أعمال وفعاليات المبادرة. 

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