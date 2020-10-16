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حوادث

ضبط عامل بحوزته 22 لفافة شابو مخدر بسوهاج

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:03 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بسوهاج من عامل بحوزته كمية من مادة الشابو المخدر بالمحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغًا من مركز شرطة سوهاج، يُفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات من ضبط "مدحت. ر. م"، 33 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، وبحوزته 22 لفافة سلوفانية لمخدر الشابو يزنوا 20 جرام، وهاتف محمول.


وبمواجهته وبتضيق الخناق عليه أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول من أجل الإتصال بعملاءه من المتعاطين.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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