ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج





كما عثر بمقر الشركة المشار إليها على (كمية من صور المستندات الخاصة براغبى السفر - مطبوعات ورقية للإعلان عن توافر فرص عمل بالعديد من الدول العربية - دفاتر إستلام نقدية تفيد تلقيه مبالغ مالية من 150 مواطن من راغبى السفر للعمل بالخارج بمبلغ ألف جنيه للفرد الواحد كمقدم لحين إحضار التأشيرة)، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.





كما أمكن التوصل لعدد (4) مواطنين من ضحاياه، قرروا قيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (1000 إلى 5000 جنيه مصرى) بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.