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حوادث

ضبط شاب وبحوزته 11 لفافة أفيون و7 جرام هيروين و"سكين" في سوهاج

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بسوهاج من عامل بحوزته سلاح ابيض وكمية من انواع المخدرات المختلفة بالمحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغًا من قسم أول سوهاج، يُفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات من ضبط "عبدالمنعم. ن. ع"، 24 سنه، عامل، ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته سلاح ابيض "سكين" و11 لفافة بلاستيكية لجوهر الأفيون المخدر يزنوا حوالي 7 جرام وعدد من تذاكر الهيروين تزن 7 جرام، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته وبتضيق الخناق عليه أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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