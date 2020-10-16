AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة تنصح بتناول الشاي المغربي لتخفيف التهاب الحلق .. إليك مكوناته البسيطة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
دراسة تنصح بتناول
دراسة تنصح بتناول الشاي المغربي لتخفيف التهاب الحلق
Advertisements
حياة عبد العزيز
يمكن أن يتسبب التهاب الحلق في صعوبة البلع، كما أنه يعتبر من الأعراض الرئيسية للفيروس التاجي كورونا.

وكشفت دراسة جديدة أن الشاي المغربي من أفضل المشروبات الطبيعية التي تعمل على تسكين التهاب الحلق.

الشاي المغربي من أفضل أنواع الشاي لتسكين احتقان الحلق.، فقط تحتاج إلى ثلاثة مكونات بسيطة لصنعه، وهي الزنجبيل والعسل وعصير الليمون.

العسل يغلف الحلق وهو مهدئ جدا ويعمل كمضاد حيوي طبيعي، إنه في الواقع أحد أقدم المضادات الحيوية، بالنسبة لهذا الشاي، يوصى باستخدام العسل الخام لجني أكبر قدر من الفوائد الصحية.


الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ويعمل معجزات لـ التهاب الحلق، يساعد الزنجبيل عن طريق منع البروتينات المسببة للالتهابات في الجسم، تسبب هذه البروتينات الألم الالتهابي والحكة.

اقرأ أيضا:

الليمون مفيد لالتهاب الحلق لأنه يساعد على تكسير المخاط ويخفف الآلام، كما أن الليمون غني بفيتامين C ، الذي يعزز جهاز المناعة ويمنحه القدرة على محاربة العدوى.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مش بس فيروس كورونا.. اعرفي أسباب التهاب الحلق.. وإليكِ خليطاً مذهلاً لعلاجه

علاج التهاب الحلق.. دون أدوية

بدون مضادات حيوية.. حيل سريعه تخلصك من التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق للأطفال والحامل

علاجات منزلية للتخلص من التهاب الحلق والسعال

فوائد شرب الجنزبيل قبل النوم.. وماذا يحدث عند تناوله على الريق

ترشيحاتنا

سيدة تطلب من زوجة ابنها أغرب طلب في أول يوم زواج

مدرب دجلة: أرغب في ضم مصطفى محمد واستعارة نيدفيد ومحمد شريف .. وجيرالدو أهم لاعبي الأهلي

العثور على رضيع حي في حضن أمه المتوفاة بعد سقوط طائرة .. صور

من لبنان .. سولاف فواخرجي بإطلالة بسيطة تكشف عن زيادة وزنها

على خناقة بينهم| عمر كمال: باسم سمرة كان متقل فى الشرب وقعد يشتم

حيلة ذكية لمشاهدة حالات واتساب دون علم الطرف الآخر.. اعرفها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يناشد بالحفاظ على هذا الفيتامين في الجسم قبل الشتاء

دراسة تنصح بتناول الشاي المغربي لتخفيف التهاب الحلق .. إليك مكوناته البسيطة

من لبنان .. سولاف فواخرجي بإطلالة بسيطة تكشف عن زيادة وزنها