دراسة تنصح بتناول الشاي المغربي لتخفيف التهاب الحلق .. إليك مكوناته البسيطة

يمكن أن يتسبب التهاب الحلق في صعوبة البلع، كما أنه يعتبر من الأعراض الرئيسية للفيروس التاجي كورونا.





وكشفت دراسة جديدة أن الشاي المغربي من أفضل المشروبات الطبيعية التي تعمل على تسكين التهاب الحلق





الشاي المغربي من أفضل أنواع الشاي لتسكين احتقان الحلق.، فقط تحتاج إلى ثلاثة مكونات بسيطة لصنعه، وهي الزنجبيل والعسل وعصير الليمون.





العسل يغلف الحلق وهو مهدئ جدا ويعمل كمضاد حيوي طبيعي، إنه في الواقع أحد أقدم المضادات الحيوية، بالنسبة لهذا الشاي، يوصى باستخدام العسل الخام لجني أكبر قدر من الفوائد الصحية.









الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ويعمل معجزات لـ التهاب الحلق ، يساعد الزنجبيل عن طريق منع البروتينات المسببة للالتهابات في الجسم، تسبب هذه البروتينات الألم الالتهابي والحكة.





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الليمون مفيد لالتهاب الحلق لأنه يساعد على تكسير المخاط ويخفف الآلام، كما أن الليمون غني بفيتامين C ، الذي يعزز جهاز المناعة ويمنحه القدرة على محاربة العدوى.



