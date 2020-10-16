AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حمادة هلال يوجه عدة رسائل لحمو بيكا ولوالدته من خلال برنامج "واحد من الناس"..فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
الفنان حمادة هلال
الفنان حمادة هلال
Advertisements
إسراء صبري
يحل الفنان حمادة هلال ضيفا في أولى حلقات برنامج "واحد من الناس"، وذلك للتحدث عن علاقته باسرته، كما يتحدث عن لحظات والدته الأخيرة ويكشف عن وصيتها له، وذلك لأول مرة على الهواء.

كما ستتضمن الحلقة الأولى من البرنامج تواجدا للساحر "عزام" الذي يقوم بقراءة أفكار الفنان حمادة هلال على الهواء، كما سيوجه الفنان حمادة هلال رسالة من خلال البرنامج إلى حمو بيكا.

وقال الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج “واحد من الناس”،  إن البرنامج عندما بدأ في عام 2008، كان يهدف إلى إيصال صوت الناس والمهمشين..صوت الناس إلى مش قادرة توصل للإعلام، معقبا: البرنامج كان بيتم من خلاله التعبير عن الناس.

وتابع "الليثي" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن بمرور الوقت البرنامج بدا يأخذ منهج أخر ليصبح برنامج خدمي يسعى لمساعدة المحتاجين، معقبا: كنا بنعرض المشاكل وبعد كدا بدأنا نحل مشاكل الناس ونوفر الحلول لهم.

وأضاف البرنامج تحول من خدمي إلى تنموي، معقبا: حاجة ممتعة أنك تكون بتساعد الناس وتطبطب عليهم، موضحا مع استمرارالبرنامج حصلنا على جائزة اليونسكو في عام 2010.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهور جديد لـ عمرو الليثي على شاشة الحياة

عمرو الليثي: واحد من الناس يواصل رسالته كأول وأكبر بوابة خير وعطاء على الشاشة

رسالة صادمة لحمو بيكا.. أسرار جديدة من حياة حمادة هلال مع عمرو الليثي في أولى حلقات واحد من الناس

ترشيحاتنا

مدرب دجلة: أرغب في ضم مصطفى محمد واستعارة نيدفيد ومحمد شريف .. وجيرالدو أهم لاعبي الأهلي

وفاة أرملة الفريق محمد العصار

حلمي طولان: محمد شريف مهاجم مميز.. وأتمنى تأهل القطبين لنهائي إفريقيا

يخفف عن الميت.. سبب وضع أسرة محمود ياسين النعناع على قبره.. صور

قرار جديد من الأولمبية بشأن شكوى الزمالك ضد الخطيب وآخرين

سيدة تطلب من زوجة ابنها أغرب طلب في أول يوم زواج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يناشد بالحفاظ على هذا الفيتامين في الجسم قبل الشتاء

دراسة تنصح بتناول الشاي المغربي لتخفيف التهاب الحلق .. إليك مكوناته البسيطة

من لبنان .. سولاف فواخرجي بإطلالة بسيطة تكشف عن زيادة وزنها