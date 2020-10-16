حمادة هلال يوجه عدة رسائل لحمو بيكا ولوالدته من خلال برنامج "واحد من الناس"..فيديو

وقال الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج “واحد من الناس”، إن البرنامج عندما بدأ في عام 2008، كان يهدف إلى إيصال صوت الناس والمهمشين..صوت الناس إلى مش قادرة توصل للإعلام، معقبا: البرنامج كان بيتم من خلاله التعبير عن الناس.

وتابع "الليثي" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن بمرور الوقت البرنامج بدا يأخذ منهج أخر ليصبح برنامج خدمي يسعى لمساعدة المحتاجين، معقبا: كنا بنعرض المشاكل وبعد كدا بدأنا نحل مشاكل الناس ونوفر الحلول لهم.

وأضاف البرنامج تحول من خدمي إلى تنموي، معقبا: حاجة ممتعة أنك تكون بتساعد الناس وتطبطب عليهم، موضحا مع استمرارالبرنامج حصلنا على جائزة اليونسكو في عام 2010.