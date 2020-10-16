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رياضة

عبد الناصر محمد: فرجاني ساسي يتعامل بتعالي مع الزمالك

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
ساسي
ساسي
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إسراء أشرف
تحدث عبدالناصر محمد، المدير الفني لفريق بهلاء العماني، عن التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " فرجاني ساسي يتعامل بتعالي مع الزمالك ولا يركز مع الفريق رغم الفترة الحساسة بكامل تركيزه".

وأوضح: "فرجاني ساسي يتعامل بتعالي مع الدوري المصري رغم حب جمهور الزمالك له، وبعض اللاعبين تقوم بافتعال مشاكل من أجل أن يقول الجمهور عنهم بأنهم يحبون النادي والكيان".

وفي سياق أخر، أكد عبدالناصر محمد: " البدري لم ينتقد مصطفى محمد كما روج البعض بل قام بتحفيز اللاعب لتقديم أفضل ما لديه، ومصطفي محمد وحسام حسن ومحمد شريف الأصلح لقيادة هجوم منتخب مصر في الوقت الحالي".
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