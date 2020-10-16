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منوعات

بعد إصابة الزوجة بكورونا..طرد عريس وزوجته من فندق في شهر العسل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:04 ص
طرد عريس و زوجته
طرد عريس و زوجته من فندق في شهر العسل
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مريم صليب
وصل زوجان إلى أحد الفنادق الفخمة في بريطانيا للاستمتاع بإجازة شهر العسل عقب انتهاء حفل الزفاف إلا أنه أيامهم في الفندق لم تكتمل و اكتشفوا أن إدارة الفندق تطالبهم بإخلاء الغرفة بعد يومين. 

حسب ما ذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن العريس البالغ عمره 32 عاما ، أوضح أنه كان يستمتع بإجازته برفقة زوجته في بداية حياتهما إلا أن الأيام أدارت له وجهها و كشف عن مرارتها في أيام زواجه الأولى. 

قضى الزوجان أجمل أيامهما عقب الزواج في الفندق، ولكن فوجئ الزوج أن إدارة الفندق طلبت منه في اليوم الثالث له أن يغادر الفندق سريعا مع زوجته و التوه إلى منزلهما أو أقرب مستشفى للعزل بعد أن ثبت إصابة زوجته بفيروس كورونا. 

أكدت إدارة الفندق على احترامها لكل عملائها إلا أن وجود مصابين بفيروس كورونا قد يعرض حياة النزلاء والفندق بوجه عام إلى القلق، لذلك أوضحت الإدارة أنها ستقوم بتعويض الزوجين بإجازة أسبوغ كامل بعد التأكد من التعافي من فيروس كورونا. 
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