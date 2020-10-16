بعد طرح أحدث أغانيه .. تامر حسني يتصدر تويتر

تصدر الفنان تامر حسني لائحة الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد مرور وقت قصير على طرح اغنيته الجديدة " مبطلناش احساس"، عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.





الاغنية من كلمات محمد القاياتي والحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.





تقول كلمات الأغنية: "بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس.. مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس.. بطلنا نحب زيادة مبطلناش إحساس"، وتعتبر هذه الأغنية بمثابة التعاون الأول بين تامر حسني وفريق عملها بالكامل.





ويشهد ألبوم «خليك فولاذي» عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: "جاور السعيد"، "خليك فولاذي"، "بحبك"، "قد الفراق"، "نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "دور ع الحقيقة"، "دلوقتي أرتاح"، "أغيب عنك"، و"فجأة"، و"اختراع"، و"تعرف فلان".





وكان تامر قد استقر على تقديم 11 أغنية بألبومه "خليك فولاذي"، وقيامه بتجهيز الماستر النهائي، ولكنه عاد مجددًا للعمل على الألبوم في سبتمبر الماضي وضم إليه أغنية جديدة وارتفع عدد الأغاني إلى 12، والسبب موضوع اجتماعي كتبه الشاعر حمادة السيد، والحان مديح محسن، قرر تامر ضم الأغنية إلى الألبوم وتصويرها أيضًا، وهي من توزيع أمير محروس.





ويتعاون تامر في ألبومه الجديد أيضا مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.



